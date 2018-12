Il y a un net changement de position des Allemands sur cette question, par rapport à la réaction officielle du même ministre des affaires étrangère, par communiqué le 21 octobre 2018, au lendemain de l’annonce par les USA de leur probable retrait du traité. Cette réaction était d’abord orientée vers une critique de la Russie, comme on le lit dans le deuxième paragraphe. Cela plaçait les Allemands sur une ligne proche de celle des USA (avec bien sûr une mise en cause de la possible décision unilatérale des USA) et faisait des Russes les principaux responsables de cette nouvelle crise en train de naître :

« L’annonce par les États-Unis de leur intention de se retirer du traité INF est regrettable. Cela soulève des questions difficiles pour nous et pour l’Europe. Depuis 30 ans, le traité INF, qui interdit à la Russie et aux États-Unis de posséder et de tester des missiles à portée intermédiaire au sol, est un pilier important de notre architecture de sécurité européenne. Il est donc extrêmement important, particulièrement pour nous en Europe.

» Nous avons demandé à plusieurs reprises à la Russie de répondre et de clarifier les graves allégations selon lesquelles elle aurait violé le traité INF. À ce jour, elle ne l’a pas encore fait. Nous demandons également aux États-Unis d’examiner l’impact éventuel de leur décision. Mettre fin au traité aurait de nombreuses conséquences négatives, notamment sur le nouveau traité START, dont nous avons un besoin urgent si nous voulons préserver nos réalisations en matière de désarmement nucléaire après 2021. »

L’interprétation qui est faite de la position exprimée hier par Maas enregistre cette évolution et est clairement considérée dans le sens qu’on a dit, par les rares médias (essentiellement antiSystème) qui s’arrêtent à la chose. Il s’agit d’une critique des USA, et d’un avertissement sévère, comme l’explique ZeroHedge.com, en citant RT :

« Le ministre allemand des Affaires étrangères, Heiko Maas, a averti les États-Unis qu’ils ne devraient pas même pas envisager de déployer des missiles à portée intermédiaire en Allemagne – ou ailleurs en Europe. Au cours des 30 dernières années, le traité a interdit les missiles à capacité nucléaire à portée intermédiaire en Europe. Toute tentative de changement se heurterait presque certainement à une “résistance généralisée” en Allemagne, a déclaré Maas, afin d’éviter un scénario dans lequel l’Europe serait plongée dans un bras de fer opposant la Russie et les États-Unis. »

