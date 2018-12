– Nicolas Bonnal, quel est le meilleur livre pour comprendre ce qui se passe au Moyen-horion ? – Celui-là, dernier scénario du grand Goscinny ! – Merci, Nicolas Bonnal !

Coup généralement violent. Assener, esquiver, essuyer des horions; s’allonger des horions; donner, recevoir maints horions; échanger force horions.Pendant trois ou quatre ans je ne passai guère de jour sans recevoir, à l’improviste, quelque horion qui ne me faisait pas toujours grand mal (Sand, Hist. vie, t. 2, 1855, p. 452).Tricot a la lèvre fendue par un horion paternel et tellement enflée qu’il ne peut introduire la cuillère ordinaire, je lui prête une cuillère à café (Frapié, Maternelle,1904, p. 270) :1. … tu ne saurais croire le rôle important que le bâton joue ici; on y distribue les horions avec une prodigalité sublime, le tout accompagné de cris, les plus couleur locale du monde. Flaub., Corresp.,1849, p. 114.♦ P. méton. Marque laissée sur la peau par un coup. C’est un grand seigneur polonais, (…) aux trois quarts ruiné par suite des guerres de son pays, couvert de blessures et de horions, homme charmant et de bonne compagnie (Flaub., Corresp.,1850, p. 271).− P. métaph.Qu’en ces vils tribunaux, où le regard se heurte De Moreau de la Seine à Moreau de la Meurthe, La justice ait reçu d’horribles horions (Hugo, Châtim.,1853, p. 412).Il employait volontiers les horions moraux assénés en deux temps, comme fait le gladiateur exercé : celui qui ébranle, et celui qui abat (L. Daudet, Sylla,1922, p. 43) :2. Dans Le Temps, les premiers horions (les plus mérités) de Paul Souday, je les reçus dès 1910 pour avoir écrit, en réponse à une enquête : « Que ce faux bonhomme de Renan nous ennuie! » Mauriac, Journal 3,1940, p. 240.

https://reseauinternational.net/les-armes-utilisees-par-israel-contre-la-syrie-dans-la-nuit-du-25-decembre/