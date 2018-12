On s’en fout (dirait Charlie à sa grande époque) : « Le gouvernement fédéral a ajouté 1 370 760 684 441,54 dollars à la dette depuis le 25 décembre dernier, selon les chiffres publiés par le Trésor américain »… La bourse remonte et tout va bien pour un très prochain milliard de milliards de dettes….

On s’en fout : Le gouvernement fédéral a ajouté 1 370 760 684 441,54 dollars à la dette depuis le 25 décembre dernier, selon les chiffres publiés par le Trésor américain . Le 25 décembre 2017, la dette fédérale s’élevait à 20 492 874 492 282, 52,58, selon le Trésor.

Selon les derniers chiffres publiés par le Trésor public, qui indiquent où en était la dette au 20 décembre 2018, la dette fédérale s’élevait à 21 863 635 176 724,12 USD.

«J’aimerais être plus optimiste, mais je ne vois tout simplement pas trop de points positifs. Je pense que le pire est à venir l’année prochaine , nous sommes toujours dans la première moitié d’un marché boursier mondial, et d’autres à venir l’année prochaine », a déclaré Mark Jolley, stratège mondial chez CCB International Securities, à« Squawk Box ».

L’année dernière, personne à Wall Street ne parlait de la sorte.

En fait, personne ne parlait comme ça il y a quatre ou cinq mois.

C’est le premier marché baissier mondial que nous ayons vu depuis une décennie et si les banques centrales veulent tenter de mettre fin à l’hémorragie, elles devront agir très rapidement.

Mais la Réserve fédérale a déjà indiqué qu’elle ne prévoyait pas d’intervenir. En fait, ils ont simplement dit à tout le monde qu’ils prévoyaient de continuer à augmenter les taux d’intérêt .

C’est complètement fou, mais comme ils ne nous rendent pas de comptes, ils peuvent littéralement faire ce qu’ils veulent.

Donc, si les banques centrales n’interviennent pas, qui va venir à la rescousse?

Les différents gouvernements nationaux pourraient essayer de stimuler l’activité économique en dépensant plus d’argent, mais la plupart d’entre eux se noient déjà dans des dettes.

Il suffit de regarder le gâchis créé par le gouvernement américain. Depuis le début de la dernière crise financière, nous avons ajouté plus de mille milliards de dollars par an à la dette nationale. Et au cours des 12 derniers mois, nos problèmes d’endettement se sont en réalité accélérés. Entre le 25 décembre 2017 et le 25 décembre 2018, nous avons ajouté près de 1 400 milliards de dollars à la dette nationale. Ce qui suit provient de CNS News …

Le gouvernement fédéral a ajouté 1 370 760 684 441,54 dollars à la dette depuis le 25 décembre dernier , selon les chiffres publiés par le Trésor américain .

Le 25 décembre 2017, la dette fédérale s’élevait à 20 492 874 492 282,52,58, selon le Trésor.

Selon les derniers chiffres publiés par le Trésor public, qui indiquent où en était la dette au 20 décembre 2018, la dette fédérale s’élevait à 21 863 635 176 724,12 USD.

La réalité est qu’il n’y a tout simplement plus de place pour plus de «dépenses de relance», car nous avons déjà dépensé de l’argent comme des marins ivres qui pensent qu’ils risquent de mourir demain.

En ce moment, le gouvernement est fermé alors que le président Trump et Chuck Schumer se disputent plus de 5 milliards de dollars de financement du mur. Mais, à Capitol Hill, personne ne parle beaucoup des 1,37 billion de dollars que nous venons d’ajouter à la dette nationale et c’est vraiment ce sur quoi tout le monde devrait se concentrer.

Nous commettons littéralement un suicide national. Peu importe ce qui se passe avec le financement du mur frontière, les États-Unis continueront de tâtonner vers l’oubli financier à moins que quelque chose ne soit fait pour contrer cette dette épouvantable que nous accumulons.