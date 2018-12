Vive la révolution féodale et même plus médiévale. Le monde occidental ne fut grand que féodal. Le reste est décadence, industrie, usure et tricherie. Le système féodal de Jersey (en trois mots)

Vive la révolution féodale. Le système féodal de Jersey (en trois mots)

Sans aucun pouvoir politique ni judiciaire depuis plusieurs décennies, le système féodal de Jersey s’est maintenu jusqu’à nos jours. Il existe en effet plus d’une centaine de fiefs, à la tête desquels se trouve un « seigneur », ou une « dame ». La Couronne britannique en la personne du duc de Normandie, la reine Élisabeth II, possède quelques-uns de ces fiefs, ayant appartenu à des abbayes ou à des prieurés bas-normands, avant le xvie siècle. Il existe ensuite cinq principaux fiefs que sont le fief de Saint-Ouen, le fief de Rosel, le fief de Samarès, le fief de la Trinité et celui des Mélêches, qui d’ancienneté ont le droit de voter dans les assemblées paroissiales16. Ils appartiennent à de très anciens lignages locaux ayant donné de nombreux officiers, baillis, jurés-justiciers. Ces quelques familles concentrent, à la suite de mariages endogames, plusieurs petits fiefs ruraux, issus des partages effectués au cours de l’histoire, selon les préceptes du droit coutumier normand, toujours en vigueur.

Le perquage est un terme utilisé à Jersey pour désigner un chemin sanctuarisé reliant chacune des églises de l’île Anglo-Normande à la côte. Ces chemins avaient une perche (perque en normand) de largeur d’où le nom de perquage. Le perquage permettait à tout criminel de quitter l’île définitivement sans être inquiété par le pouvoir judiciaire.

Les Assises d’Héritage sont les séances solennelles tenues deux fois par an à Jersey et réunissant les seigneurs et connétables des États de Jersey depuis le Moyen Âge.

Comme en Angleterre et selon un système multiséculaire, les fiefs peuvent être vendus par les seigneurs à d’autres particuliers. Chaque seigneur est tenu, selon la coutume, de prêter « foi et hommage » au duc ou à son représentant. Cet hommage est parfois mis en scène lors des visites d’État de la reine, dans les Îles anglo-normandes. La dernière visite du « duc » eut lieu dans le Howard Park le 13 juillet 2001. Une stèle y fut inaugurée pour en rappeler le souvenir.

Contrairement au seigneur de Sercq, les seigneurs jersiais n’ont conservé que les seuls droits féodaux, mais ont perdu tous leurs droits proprement seigneuriaux depuis le xixe siècle. Les seigneurs jouèrent un rôle social jusque dans la première moitié du xxe siècle. Toutefois, depuis 1986, un litige oppose le seigneur de la Fosse (à Saint-Helier) contre la Couronne et les États, sur l’utilisation du front de mer dont il est, aux yeux du droit, le seigneur tréfoncier, au même titre que les landes, marais et cours d’eau. Cette affaire, qui était encore en cours en 2008, porte essentiellement sur le caractère de « terre ferme » ou non des grèves recouvertes par la mer17.

Devenus propriétaires de plusieurs seigneuries (en anglais : manors), un certain nombre d’habitations seigneuriales ont été reconverties, tel le manoir des Augrès en zoo, en hôtel de luxe, ou tout simplement vendues, ce que permet le droit coutumier. Certains seigneurs ont entretenu le domaine riche en essences botaniques rares, et l’ouvrent à la visite, comme le manoir de Samarès à Saint-Clément.

Une situation similaire existe à Guernesey.

Nota : le titre de comte de l’Île de Jersey ne correspond à aucun fief jersiais. Bien que le 10e comte de Jersey, lord Villiers, réside au Manoir Radier, à Grouville(Jersey), son titre relève de la pairie anglaise. Le comte de Jersey siège à la Chambre des lords.