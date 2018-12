Bordel, impuissance et chaos : la route nihiliste et contradictoire de la gauche démocrate en Amérique et ailleurs. L’implosion raciale à coups de minorité et les agendas sociétaux, pacifistes et antisionistes qui se multiplient rendront le pays peu à peu ingouvernable. Par Pat Buchanan.

Si les démocrates sont optimistes au début de 2019, c’est compréhensible.

Leur victoire le 6 novembre, avec 40 sièges supplémentaires et la prise de contrôle de la Chambre des représentants, a été impressionnante. Et avec le vote total du parti dépassant de loin le total du GOP, il est devenu par endroits une déroute.

Dans les six États de la Nouvelle-Angleterre, les républicains n’occupent plus un seul siège à la Chambre. Susan Collins, du Maine, est le dernier sénateur du GOP.

En Californie, les démocrates occupaient plus de deux sièges sur un mandat de gouverneur, chacun des bureaux de l’État, 45 sièges sur 53 et les deux chambres de la législature. Dans le bastion du comté d’Orange dans l’État d’or de Goldwater-Nixon-Reagan, aucun membre du GOP n’a survécu.

Ce rejet du GOP en 2018 laisse-t-il présager de la défaite de Donald Trump en 2020, à supposer qu’il soit toujours au pouvoir ?

Pas nécessairement.

À considérer. Nancy Pelosi voudra peut-être clore sa carrière de conférencière avec de solides réalisations, mais elle pourrait faire face à une rébellion dans son parti, qui cherche à affronter et à ne pas transiger avec Trump.

La dette nationale est peut-être en train de grimper, mais les progressistes de Capitol Hill exigeront une assurance-maladie pour tous et des cours gratuits. Les ennemis de la pêche émettront des citations à comparaître et réclameront la destitution.

D’autres démocrates, voyant l’attention indulgente de leurs collègues sur les médias, se joindront à eux. Le comité judiciaire de la Chambre du président Jerrold Nadler pourrait devoir accueillir les sans-culottes.

Est-ce que c’est ce que l’Amérique a voté?

Selon un sondage d’USA Today, 59% des démocrates se disent «enthousiastes» à propos de «quelqu’un de complètement nouveau» à la tête du parti en 2020. Seulement 11% affirment qu’ils préféreraient un visage familier.

Pourtant, qui ces démocrates ont-ils vu le plus favorablement? Joe Biden, un homme de race blanche de 76 ans, a été élu au Sénat pour la première fois lorsque Richard Nixon était président.

Biden vote mieux que n’importe lequel de ses rivaux: 53% des démocrates disent qu’ils seraient «enthousiasmés» par sa candidature et seulement 24% d’entre eux déclarent qu’il ne devrait pas se représenter une troisième fois à la présidence.

Le candidat qui se rapproche le plus de Biden pour exciter la base est le sénateur socialiste du Vermont, âgé de 77 ans, Bernie Sanders. Le problème de Bernie?

Presque autant de démocrates pensent qu’il ne devrait pas se représenter alors qu’il serait ravi de l’avoir comme candidat.

Pour ce qui est d’Elizabeth Warren, le sondage américain doit être une nouvelle déprimante. Vingt-neuf pour cent des démocrates seraient enthousiasmés par sa candidature, mais 33% pensent que la sénatrice du Massachusetts, âgée de 69 ans, ne devrait pas se présenter.

Beto O’Rourke, le membre du Congrès du Texas qui compte trois mandats et qui a fait peur au sénateur Ted Cruz en novembre, est moins connu que Bernie ou Biden. Mais ceux qui sont enthousiasmés par une course O’Rourke sont plus nombreux que ceux qui pensent qu’il ne devrait pas courir.

Les sénateurs Kamala Harris et Cory Booker, tous deux afro-américains, sont moins connus mais ont plus de démocrates enthousiastes à propos de leur course que d’opposants.

Cependant, comme Harris est originaire de Californie et Booker du New Jersey, les deux états bleus que les démocrates sont presque certains de porter en 2020, et les deux appartiennent à une minorité qui vote déjà à 90% des démocrates, même leur appel en tant que candidats à la vice-présidence ne semblerait pas égal à celui de O’Rourke ou du sénateur Sherrod Brown de l’Ohio, qui a été réélu alors que son état allait devenir

Pourtant, Brown, à 66 ans, est également éligible à Medicare.

Un billet Biden-Brown poserait des problèmes pour le GOP. Mais un parti démocrate qui célèbre sans cesse sa diversité raciale et ethnique et fait appel aux femmes et aux millennials peut-il se permettre de nommer un billet de deux hommes blancs sur la sécurité sociale?

La coalition des démocrates noires, gays, asiatiques, hispaniques, féminines et LGBT des démocrates a de plus en plus de problèmes à résoudre, ce qui effraie le parti.

Après que le dirigeant de la Nation of Islam, Louis Farrakhan, eut félicité la coprésidente de la Marche des femmes, Tamika Mallory, et déclaré les Juifs l’ennemi dans un discours prononcé en février dernier, le mouvement de la Marche des femmes s’est scindé.

Les Américains d’origine asiatique qui votent démocratiquement à l’échelle nationale sont de plus en plus amer face aux politiques de diversité de la Ivy League et des écoles d’élite admettant les étudiants noirs et hispaniques par rapport aux étudiants asiatiques ayant obtenu des résultats bien supérieurs.

Le mouvement BDS (boycott, désinvestissement, sanctions), dirigé contre Israël, met en colère les démocrates juifs tout en obtenant un soutien sur les campus.

Elizabeth Warren s’oppose au BDS, mais également aux efforts visant à punir ceux qui défendent le BDS. « Je pense que le boycott d’Israël est une erreur », a déclaré Warren lors d’une assemblée publique, mais a ajouté que « l’interdiction des activités de liberté d’expression protégées constitue une violation de nos droits constitutionnels fondamentaux. »

Dans les politiques identitaires, la loyauté envers la race, le groupe ethnique et le sexe l’emporte souvent sur les revendications du parti. La diversité célébrée par les démocrates va un jour séparer leur parti de la révolution sociale, culturelle et raciale des années 1960, qui a séparé le parti de FDR et de LBJ.