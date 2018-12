Dans l’affaire des Gilets Jaunes, ce n’est pas la clairvoyance qui domine, loin de la, c’est la confusion.

A partir de là les élites ont beau jeu de ridiculiser les insurgés, de montrer leurs contradictions, leurs erreurs, leurs idioties même.

Sur les ronds points on demande tout et son contraire, on passe des revendications des braillards de Mélenchon aux éructations des déplorables de Marine en passant par les pleurnicheries de la masse consommatrice.

J’ai dit très tôt que ce qui était important ce n’était surtout pas le contenu des demandes, non cela c’est l’écume; ce qui est important c’est la colère, le refus que cela continue, avec la prise de conscience que le gouvernement pourrit la vie des gens.

Le fait que le gouvernement, les élites, les ponctionnaires, les eurocrates, les médias, les très grandes entreprises mondialisées, pourrissent la vie des gens est le seul moteur de la révolte qui soit unifiant.

Ce qui unifie ce sont les sursauts des forces de vie, les mises en commun de l’instinct de conservation de tout un peuple, celui qui se coltine le réel, celui qui en bave alors que les autres se la coulent douce et se pavanent en prétendant le faire en son nom, au nom du peuple.

Ce qui unifie c’est la certitude qu’ils se foutent de nous et détruisent tout à ce à quoi nous tenons, moeurs, famille, accession sociale, culture, qualité de vie, fierté d’être ce que nous sommes. Ils nous rabaissent, salissent , nazifient en plus. Ils essaient de détruire nos modèles, nos souvenirs, bref ils essaient de détruire l’image que nous avons de nous même et de nos proches.

En regard des élites, des ultra-riches, des kleptos, nous n’avons rien, « et ce rien comme le dit Léo, on vous le laisse » , mais au moins nous voulons garder une chose: nous voulons garder ce que nous sommes! Bref nous voulons « être ». Rester des sujets, des acteurs de l’histoire. De notre histoire, pas de celle qu’ils nous inventent sous prétexte de pseudo modernité racoleuse et exploiteuse.

Ils nous pourrissent la vie, ils nous volent notre vie tels devrait être pour moi les mots d’ordre unifiants.

Les contenus sont des attrape-nigaud et les gilets jaunes sont en train de se faire baiser, couillonner, nigauder, en acceptant des débats et des rencontres avec le gouvernement.

Discuter , débattre avec le gouvernement c’est le laisser dans la position du Maître! Non il doit redevenir l’élève, le demandeur, et c’est lui qui doit présenter ses devoirs, c’est au peuple de juger si il les a bien faits. Les occasions sont rares de remettre le monde sur ses pieds, et ici c’est une occasion historique: il n’y aura pas de nouvelle insurrection avant longtemps, croyez moi!

Tout contenu, tout débat sur les contenus est une erreur suicidaire. Tout débat est « divisive » comme on dit chez les anglo-saxons, tout débat est clivant. Tout débat est une émasculation du mouvement qui a propulsé le soulèvement.

Le peuple n’a pas vocation à arbitrer entre les demandes et revendications, le peuple n’a pas à gérer la cohérence, la compatibilité, la comptabilité , le réalisme , non il a à dire simplement qu’il n’est pas content , qu’il est furieux et que c’est la tâche et la responsabilité des Pouvoirs, si ils ne veulent pas avoir la tête au bout d’une pique, c’est leur tache de faire en sorte que la colère s’apaise

Et un point c’est tout.

Et après il faut faire les élections pour voir si le peuple entérine ou non, tenter de voir si il y existe une nouvelle équipe capable de gouverner après tout cela .