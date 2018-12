Grand tout indifférencié du matriarcat et de la gériatrie bobo humanitaire : Merkel minoritaire prône le fascisme universel (ordre nouveau mondial) et l’abolition des nations. Le temps des rigolos est arrivé, lecteurs ! C’est le chaos de Noël !

Soumis par Tapainfo.com

«Les États doivent aujourd’hui être prêts à renoncer à leur souveraineté », a déclaré la chancelière allemande Angela Merkel, qui a déclaré devant un auditoire berlinois que les États-nations souverains ne devaient pas écouter la volonté de leurs citoyens en matière d’immigration, de frontières, ou même la souveraineté.

Non, ce n’était pas quelque chose que Adolf Hitler avait dit il ya plusieurs décennies, c’est ce que la chancelière allemande Angela Merkel a déclaré aux participants lors d’un événement organisé par la Fondation Konrad Adenauer à Berlin. Merkel a annoncé qu’elle ne se représenterait pas en 2021 et il est clair qu’elle tente de pousser l’agenda mondialiste à sa conclusion inquiétante avant de se retirer.

« De façon ordonnée bien sûr », a plaisanté Merkel, tentant d’alléger l’ambiance. Mais Merkel a toujours eu le goût de la comédie et elle s’est vite lancée dans un discours sombre condamnant ceux de son propre parti qui pensent que l’Allemagne aurait dû écouter la volonté de ses citoyens et refuser de signer le pacte controversé de l’ONU sur la migration:

« Certains [hommes politiques] pensaient pouvoir décider quand ces accords ne seraient plus valables, car ils représentaient le peuple ».

« [Mais] les gens sont des individus qui vivent dans un pays, ce n’est pas un groupe qui se définit comme le peuple [allemand] », a-t-elle souligné.

Mme Merkel a déjà accusé les détracteurs du Pacte mondial des Nations Unies pour des migrations sûres et ordonnées de ne pas être patriotes, en déclarant: « Ce n’est pas du patriotisme, car le patriotisme consiste à inclure d’autres personnes dans les intérêts allemands et à accepter des situations gagnant-gagnant ».

Ses paroles font écho aux récents commentaires du président français profondément impopulaire, Emmanuel Macron, qui avait déclaré dans un discours du jour du Souvenir que «le patriotisme est l’exact opposé du nationalisme [parce que] le nationalisme est une trahison ».

Les propos du président français étaient profondément impopulaires auprès de la population française et sa cote de popularité a encore baissé après les commentaires.

Macron, dont le manque de leadership s’avère incapable de faire face aux manifestations croissantes en France, a déclaré au Bundestag que la France et l’Allemagne devraient être au centre du nouvel ordre mondial émergent.

“ Le couple franco-allemand [a] l’obligation de ne pas laisser le monde sombrer dans le chaos et de le guider sur la voie de la paix” .

«L’ Europe doit être plus forte… et gagner plus de souveraineté », at-il poursuivi, tout comme Merkel, que les États membres de l’UE abandonnent leur souveraineté nationale à Bruxelles sur « les affaires étrangères, les migrations et le développement », ainsi que « une part croissante nos budgets et même nos ressources fiscales ».

