Finkielkraut et la phrase du soir : « si vous ne voulez pas, quand bien même l’un serait blanc et l’autre noir, mettre un signe d’égalité entre Beethoven et Bob Marley, c’est que vous appartenez au camp des salauds et des peine-à-jouir. »

Alain Finkielkraut et notre abrutissement multiculturel

Vous voilà prévenus: si vous estimez que la confusion mentale n’a jamais protégé personne de la xénophobie; si vous vous entêtez à maintenir une hiérarchie sévère des valeurs; si vous réagissez avec intransigeance au triomphe de l’indistinction; s’il vous est impossible de couvrir de la même étiquette culturelle l’auteur des Essais et un empereur de la télévision, une méditation conçue pour éveiller l’esprit et un spectacle fait pour l’abrutir; si vous ne voulez pas, quand bien même l’un serait blanc et l’autre noir, mettre un signe d’égalité entre Beethoven et Bob Marley, c’est que vous appartenez au camp des salauds et des peine-à-jouir. Vous êtes un militant de l’ordre moral et votre attitude est 3 fois criminelle: puritain, vous vous interdisez les plaisirs de l’existence; despotique, vous fulminez contre ceux, qui ayant rompu avec une morale du menu unique, ont choisi de vivre à la carte, et vous n’avez qu’un désir: freiner la marche de l’humanité vers l’autonomie; enfin, vous partagez avec les racistes la phobie du mélange et la pratique de la discrimination: au lieu de l’encourager, vous résistez au métissage… »