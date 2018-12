Atomique : Louis-Ferdinand Céline et le derrière de la pharmacienne (1944)

Céline et le derrière de la pharmacienne (1944)

Un des sommets érotiques de l’œuvre de Céline c’est la piscine allemande à la fin de la guerre avec la pharmacienne – pendant l’attentat contre Adolf. C’est au début de Nord. Les camps d’un côté, la piscine de l’autre. L’horreur érotico-comique du monde en lapsus.

« En fait, notre demoiselle avait tout fait depuis son arrivée, trois semaines, que tous les mâles de la piscine deviennent intenables… un nouveau maillot tous les jours, de plus en plus provocant… oh, des superbes fesses, j’admets… mais ce qu’elle pouvait faire avec !… de ces déhanchements… appels de reins dès le plongeoir !… et puis en nageant… une manière de crawl qui lui faisait dix croupes à la fois… tapant dans les mousses… sur l’eau, sous l’eau… de quoi bien retourner la piscine… je veux dire les clients… »

On a compris que les eaux de la piscine seront troublées. Tout le monde commence à loucher vers la belle et notre Céline évoque alors, irrésistible et culotté, l’attentat contre Adolf et la montée de la température qui en résulte si logiquement et géopolitiquement. C’est le sommet du rire car on sait que le cul et le nazisme restent ce qui fait le mieux monter la température. Hitler sera toujours plus populaire que Lénine ou que Trudeau, c’est comme ça.

«…coiffeurs, croupiers, garçons de bains… et les désœuvrés de notre hôtel… officiers en convalescence… bien sûr, bien sûr, les nerfs à bout… cet attentat contre Adolf avait fait monter la température… mais en plus elle là, son derrière ! sans Mme von Seckt elle se faisait lyncher… d’un mot le calme est revenu… nous repassons devant cette horde, masseurs, maîtres de bains, cuisiniers, clique bien sournoise, courbettes partout ! »

La demoiselle pharmacienne (elle est préparatrice ?) en fait est une calculatrice. C’est une conquérante avec un livre de comptes. En se marrant Céline poursuit toujours dans cette atmosphère de fin du monde et puis de débandade politique, métapolitique, idéologique, sexuelle, militaire :

«… en prenant ses bains, elle avait fait la conquête de toute l’Ambassade d’Allemagne en étape de repli vers Francfort… plus les croupiers de Monte-Carlo qui devaient ouvrir à Stuttgard une autre école, filiale d’ici… puisqu’elle n’avait plus d’officine, plus de maison, plus de grand-mère, plus que des voyous partout autour qui la recherchaient pour la scalper, la demoiselle, pas sotte, s’était rendue plus qu’aimable avec les messieurs des deux bords, croupiers gaullistes, nazis d’ambassades… toutefois peut-être un peu trop de croupe pour des gens jeunes et sur les nerfs… surtout du plongeoir !… la preuve, vous avez entendu cette basse bataille, entre les loufiats de Vichy « résistants occultes » au « Brenner » et les habitants de Baden-Baden, mutilés boches, boscos, tordus, des hôpitaux, qui venaient aussi à la piscine, s’offrir un « strip-tease » à l’œil… »