Il était une fois, Sears exploitait près de 4 000 magasins, mais la fin est enfin arrivée.

Bien entendu, Sears est loin d’être le seul grand détaillant à connaître de graves problèmes. Les grandes chaînes ont fermé des milliers de sites dans tout le pays, y compris des régions du pays qui auraient soi-disant prospéré économiquement ces dernières années. Par exemple, il suffit de regarder ce qui se passe à New York…

Selon un nouveau rapport, Ouvre une nouvelle fenêtre. pour la première fois en onze ans, des chaînes connues au niveau national, telles que Subway, Aerosoles, Au Bon Pain et bien d’autres, ferment plus de magasins à New York qu’ils n’en ouvrent. Le Centre pour un avenir urbain a constaté qu’un nombre record de 124 détaillants avaient réduit l’empreinte de leurs magasins au cours de la dernière année, soit près du double des 65 détaillants qui ont réduit leurs emplacements l’an dernier.

Ils appellent cela «l’apocalypse du commerce de détail», et il semble que cette tendance va s’accélérer encore plus en 2019.

Certains d’entre nous avaient mis en garde contre la disparition imminente de Sears depuis de nombreuses années, mais le processus a pris un certain temps à se concrétiser.

Sur une échelle beaucoup plus grande, la même chose est vraie pour la nation dans son ensemble. En 2018, nous avons pu redoubler d’efforts en ajoutant près de 1 400 milliards de dollars à la dette nationale. Les dettes des États et des administrations locales atteignent des niveaux record, la dette des entreprises a doublé depuis la dernière crise financière et les consommateurs américains ont une dette de plus de 13 billions de dollars. Le nom du jeu est « Prolonger et faire semblant », et la seule raison pour laquelle nous avons pu jouir d’un niveau de vie bien supérieur à ce que nous avons gagné, c’est parce que nous avons pu emprunter de gigantesques montagnes d’argent. taux d’intérêt très bas. Mais à présent, les taux d’intérêt commencent à grimper et nos niveaux de dette insoutenables deviennent de plus en plus accablants.

Tout comme Sears, il est inévitable que nous fassions l’expérience de notre propre jour des comptes.