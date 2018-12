Syrie, Russie, technologie et avant-garde…Un lecteur calé remet les compétences de Vasilescu en cause… les armes russes relèvent-elles du fantasme des armes secrètes nazies ? Qui survivra verra !

L’auteur de l’article n’a pas du trop travailler le sujet car il écrit sur un ton scientifique :

Entre l’onde de choc devant le véhicule cosmique et l’onde de choc stationnaire qui lui est attachée, il y a un espace d’environ 1 m constitué de plasma. C’est là que la gigantesque énergie cinétique est transformée en radiations caloriques.

Déjà quand il nous affirme que l’onde de choc est devant le « véhicule cosmique » alors que celui est en vitesse supersonique donc avec l’onde de choc à l’arrière je me demande comment il réfléchit .

L’énergie cinétique n’est pas transformée en radiations caloriques non plus c’est le frottement des molécules d’air en altitude sur le bouclier du missile qui dégage des calories. L’énergie cinétique n’est que le fameux 1/ mv2.

Et ensuite à la fin nous parler d’un guidage avec coordonnées GPS alors là c’est la cerise sur le gâteau.