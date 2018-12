Carmina burana en paroles – pour célébrer le concert enchanteur de Beijing.

Carmina burana, paroles

O Fortuna

velut luna

statu variabilis,

semper crescis

aut decrescis;

vita detestabilis

nunc obdurat

et tunc curat

ludo mentis aciem,

egestatem,

potestatem

dissolvit ut glaciem.



Sors immanis

et inanis,

rota tu volubilis,

status malus,

vana salus

semper dissolubilis,

obumbrata

et velata

michi quoque niteris;

nunc per ludum

dorsum nudum

fero tui sceleris.



Sors salutis

et virtutis

michi nunc contraria,

est affectus

et defectus

semper in angaria.

Hac in hora

sine mora

corde pulsum tangite;

quod per sortem

sternit fortem,

mecum omnes plangite

Ô fortune,

comme la lune

changeante en ses phases,

toujours tu crois

et tu décrois ;

vie détestable.

Tantôt la fortune oppresse,

tantôt elle avive,

par le jeu, l’acuité de l’esprit,

et la pauvreté

ou la puissance

elle les dissout comme la glace.



Sort cruel

et vain,

tu es une roue qui tourne,

une base instable,

un salut trompeur,

qui peut se briser à tout instant.

Quoique dissimulée

et voilée

tu pèses aussi sur ma tête ;

C’est cause de tes jeux criminels

qu’à présent

mon dos est nu.



La chance

et le succès

me sont maintenant contraires,

mes désirs

et mes refus

se heurtent à ta tyrannie.

À cette heure

sans délai,

touchez les cordes de vos instruments ;

et déplorez tous avec moi

que le sort

accable un héros.

https://www.arte.tv/fr/videos/083947-000-A/carl-orff-carmina-burana/