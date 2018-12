Guilluy et le petit remplacement : « les dynamiques migratoires montrent que le processus d’ethnicisation des territoires va se poursuivre et qu’il s’accompagnera de plus en plus d’une substitution de population. »

En évoquant la présence, ou l’absence, des « Blancs », Manuel Valls a

posé en réalité la question de la cohésion sociale et de son corollaire :

pourquoi les « Blancs » quittent-ils les quartiers ethnicisés, et surtout

pourquoi ne s’y installent-ils plus ? S’agit-il de racisme, d’un refus du

« vivre ensemble », de la peur d’être ostracisés ou simplement d’un refus

de se sentir minoritaire ? Il est d’autant plus urgent de répondre à ces

questions que les dynamiques migratoires montrent que le processus

d’ethnicisation des territoires va se poursuivre et qu’il s’accompagnera de

plus en plus d’une substitution de population.

Christophe Guilluy, les Fractures françaises, Champs, p. 55