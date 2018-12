Cette France invisible concentre l’essentiel des couches populaires perdues de vue par la classe dirigeante et dont le poids démographique ne cesse de se renforcer. Car le nouveau monde, celui des métropoles inégalitaires, n’a pas encore fait disparaître l’essentiel d’une France populaire et égalitaire… Pour les élites, elle n’existe plus. Cette France populaire, industrielle et rurale a vécu.

Pour les élites, elle n’existe plus. Cette France populaire, industrielle et rurale a vécu ; au mieux, il s’agit d’une France minoritaire et vieillie, qui s’accroche encore mais qui est condamnée à disparaître. Le problème est que cette France en voie de disparition est majoritaire. Elle se caractérise par son dynamisme démographique et constitue désormais l’épicentre de la question sociale. C’est en effet sur ces territoires que se joue l’avenir des nouvelles classes populaires.

Si les métropoles contribuent aux deux tiers du PIB français, elles ne concentrent qu’au maximum 40 % de la population. La majorité de la population, et singulièrement l’immense majorité des classes populaires, vit à l’écart des territoires les plus dynamiques, dans une « France périphérique ». Des marges périurbaines les plus fragiles des grandes villes jusqu’aux espaces ruraux en passant par les petites villes et villes moyennes, c’est 60 % de la population qui vit à l’écart des métropoles mondialisées. Cette « France périphérique » représente désormais un continuum socioculturel où les nouvelles classes populaires sont surreprésentées.

Sur les ruines de la classe moyenne, des catégories hier opposées,ouvriers, employés, chômeurs, jeunes et retraités issus de ces catégories, petits paysans partagent non pas une « conscience de classe » mais une perception commune des effets de la mondialisation et des choix économiques et sociétaux de la classe dirigeante.