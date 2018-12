Si l’immigration présente un intérêt certain pour le patronat (dumping

social, pression à la baisse des salaires, affaissement de la protection

sociale), en revanche, on ne souligne pas assez un autre aspect de cette

nouvelle exploitation, qui permet d’offrir un train de vie « bourgeois » aux

nouvelles couches supérieures sans en payer véritablement le prix. La

nounou et la femme de ménage immigrées, et parfois sans papiers, ne

ponctionnent que marginalement le budget des cadres. De la même

manière, c’est bien grâce à l’exploitation en cuisine des immigrés que le

bobo peut continuer à fréquenter assidûment les restaurants pour une

note assez modique. Produit de la mondialisation libérale, la ville

prospère non seulement sur un marché de l’emploi très qualifié et bien

rémunéré, mais aussi sur un marché de l’emploi précaire caractérisé par

une forte pression sur les coûts salariaux. Perceptible dans toutes les

métropoles, le remplacement des couches populaires traditionnelles,

protégées et structurées politiquement, par des couches populaires

immigrées sans poids politique s’inscrit dans une logique économique qui

favorise une recomposition sociale basée sur les extrêmes de l’éventail

social : couches supérieures et intellectuelles d’un côté, catégories

populaires immigrées de l’autre.

Publicités