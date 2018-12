« Il est frappant de constater que la dégradation des conditions de vie et de travail des couches populaires et moyennes n’ait pas débouché sur une contestation radicale ni sur des mouvements sociaux déstabilisateurs… » Eh bien c’est fait, Christophe ! Et la révolte du petit blanc en gilet jaune va le déstabiliser, ce système et son élite éprise de banlieues…

L’immense majorité des « Blancs » fait pourtant partie des couches populaires, souvent précaires, et seule une minorité a intégré les couches supérieures. L’identification à la classe moyenne favorise une adhésion au système de ceux qui s’y réfèrent. L’association Blancs/classe moyenne apparaît ainsi comme un moyen efficace de contrôle social sur des catégories populaires et moyennes en voie de déclassement.

La majorité est donc enfermée dans un statut petit-bourgeois qui annihile toute velléité de révolte sociale, tandis que les minorités n’investissent que le champ de la revendication ethnoculturelle sans incidence pour le système. L’ethnicisation des représentations sociales participe ainsi indirectement à une nouvelle forme d’autocensure et de contrôle social particulièrement efficace en milieu populaire. À ce titre, il est frappant de constater que la dégradation des conditions de vie et de travail des couches populaires et moyennes n’ait pas débouché sur une contestation radicale ni sur des mouvements sociaux déstabilisateurs (les seuls mouvements d’ampleur sont ceux de la fonction publique, c’est-à-dire du socle d’une classe moyenne protégée des effets de la mondialisation ; ces mouvements – par définition intégrés à l’appareil d’État – ne cherchent pas à remettre en cause le système).

Il est d’autant plus urgent de répondre à ces

questions que les dynamiques migratoires montrent que le processus

d’ethnicisation des territoires va se poursuivre et qu’il s’accompagnera de

plus en plus d’une substitution de population.

