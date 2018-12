Les conseils de Sun Tze aux gilets jeunes ; déjà suivis par le petit peuple anonyme et génial

Etre prêts et disciplinés :

« Entraînez vos troupes à être prêtes, sans préparatifs, à saisir les avantages là où elles n’en cherchaient pas, à improviser les dispositions à prendre sans attendre vos ordres, à s’imposer elles-mêmes les règles qui garantissent la discipline. »

Attention aux Fake news :

« Ne laissez pas se propager les faux bruits, coupez racine aux plaintes et aux murmures et, si quelque phénomène de la nature risque d’étonner vos soldats, ordonnez aux astrologues et aux devins de prédire le succès. Aimez vos troupes et procurez-leur tout ce qui peut alléger leur tâche. »

Eviter son ennemi :



« Hâtez vos préparatifs lorsque vos adversaires se concentrent ; là où ils sont puissants, évitez-les. Plongez l’adversaire dans d’inextricables d’épreuves et prolongez son épuisement en vous tenant à distance ; veillez à fortifier vos alliances au-dehors, et à affermir vos positions au-dedans par une politique de soldats-paysans. Quel regret que de tout risquer en un seul combat, en négligeant la stratégie victorieuse, et faire défendre le sort de vos armes d’une unique bataille… »

Attaquer non pas l’ennemi mais sa stratégie :

« Il faut subjuguer l’ennemi sans donner bataille : vous approcherez de l’incomparable et de l’excellent. Les grands généraux en viennent à bout en découvrant tous les artifices de l’ennemi, en faisant avorter tous ses projets, en semant la discorde parmi ses partisans, en les tenant toujours en haleine, en empêchant les secours étrangers qu’il pourrait recevoir, et en lui ôtant toutes les facilités qu’il pourrait avoir de se déterminer à quelque chose d’avantageux pour lui. Sun Tzu dit : Il est d’une importance suprême dans la guerre d’attaquer la stratégie de l’ennemi. »

Avoir des troupes combattantes :

« Le bon est que les troupes demandent le combat et non pas la victoire, car les troupes qui veulent se battre savent qu’elles sont entraînées et aguerries alors que c’est la paresse et la présomption qui font réclamer la victoire et amènent la défaite. »

Le tromper cet ennemi comme à Versailles et Montmartre :

« Le grand art d’un général est de laisser toujours ignorer à l’ennemi le lieu où il aura à combattre et de lui dissimuler les positions qu’il fait préparer. S’il y parvient et réussit à cacher le moindre de ses mouvements, il n’est pas seulement un habile général, c’est un homme extraordinaire, un vrai prodige, car, sans être vu, il voit ; il entend sans être entendu ; il agit sans bruit et dispose à sa convenance du sort de ses ennemis. »

Prendre en considération le climat (cf. le grand film red Cliff de John Woo) :

« Le temps et les conditions atmosphériques doivent entrer en considération. L’air du matin et du soir donne de la force. Le matin, les soldats sont dispos ; le soir, ils ont toute leur vigueur. Au milieu du jour, ils sont mous et languissants ; pendant la nuit, ils aspirent au repos pour se retremper des fatigues. »

Engendrer la force dans la faiblesse :

« Mais faire servir le désordre à l’ordre n’est possible qu’à celui qui a profondément réfléchi aux événements qui peuvent survenir ; engendrer la force dans la faiblesse n’appartient qu’à ceux qui détiennent une absolue maîtrise et une autorité incontestée. »

Rendre fou l’ennemi :

« Que l’ennemi ne sache jamais comment vous avez l’intention de le combattre, ni la manière dont vous vous disposez à l’attaquer ou à vous défendre. Dans son ignorance, il multipliera les préparatifs, tâchera de se rendre fort partout, divisera ses forces : ce qui occasionnera sa perte. Ne l’imitez pas : faites choix d’un secteur pour attaquer et mettez-y la majeure partie de vos forces. »

Connaître les mouvements de cet ennemi :

« Si l’ennemi est encore loin de vous, renseignez-vous, jour par jour, de ses étapes ; immobile dans votre camp, suivez-1e pas à pas. Vos yeux ne le voient pas, mais vous voyez tout ce qu’il fait ; vos oreilles ne l’entendent pas, mais vous écoutez les ordres qu’il donne ; ainsi, témoin de sa conduite, vous pénétrez dans le fond de son cœur pour y lire la crainte et l’espérance. »

Avoir l’assurance du succès avant :

« Ceux qui avaient l’expérience des combats, ne s’engageaient jamais dans les guerres qu’ils prévoyaient ne devoir pas finir avec honneur. Avant de les entreprendre, ils avaient l’assurance du succès. Si les circonstances ne leur semblaient pas propices, ils attendaient des temps plus favorables. Ils avaient pour principe que l’on n’était vaincu que par sa propre faute, comme on n’était victorieux que par la faute des ennemis. »

Etudier la loi du général, celui qui obtient gloire et paix :

« Un habile général ne se trouve jamais réduit à de telles extrémités : sans donner de batailles, il sait soumettre l’ennemi ; sans répandre une goutte de sang, sans tirer l’épée, il fait tomber les villes ; sans franchir la frontière, il conquiert les royaumes étrangers et, dans le temps minimum, à la tête de ses troupes, il procure à son Prince la gloire immortelle, assure le bonheur de ses compatriotes et fait que l’Univers lui est redevable du repos et de la paix. »