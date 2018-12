Pécresse et le mariage homo. « Si la droite revient au pouvoir, elle n’abrogera jamais le mariage pour tous, parce que c’est impensable humainement. » Cela veut dire qu’être opposé à ce mariage (comme cette andouille) c’était inhumain ? Quelle crétine tout de même. Vivement qu’elle remplace Macron par conséquent.

Pécresse et le mariage homo. « Si la droite revient au pouvoir, elle n’abrogera jamais le mariage pour tous, parce que c’est impensable humainement. » Cela veut dire qu’être opposé à ce mariage comme cette andouille c’était inhumain ? Quelle crétine tout de même. Tant qu’il y a aura des cons de droite pour croire qu’il y a des politiciens et des politiciennes de droite (oh May, oh Merkel !), on pourra se tordre de rire. Lisez la suite…

Rappelons que Pécresse est la bonne femme désignée par les élites et par Attali-Attila pour remplacer un Macron affaibli (mais pas encore cuit) en 2022. D’ici là changez de nation alitée. Et rappelez-vous mon vieux maître l’historien Jean-Baptiste Duroselle : « un parti politique (dans l’Angleterre victorienne) ne venait jamais au pouvoir pour abroger une loi, mais pour la compléter ! Et voilà pourquoi toutes nos nations auront disparu en moins de deux siècles. Mais allez-le leur expliquer…

Wikipédia :

Initialement opposée au projet de loi Taubira sur le mariage homosexuel en France, elle participe à la contestation de 2012-2013 menée par La Manif pour tous. Elle préconise, si la loi est adoptée, de démarier les couples homosexuels99. Après le passage de la loi en 2013, elle modifie son discours et en novembre 2014 explique : « L’abrogation, elle n’est pas humainement réaliste. […] Sur le mariage homosexuel, j’ai changé d’avis parce que tout simplement j’ai réfléchi100. » Depuis 2016, après son élection à la présidence de la région Île-de-France, elle nomme une anti-mariage gay à la commission famille101. En 2017, elle déclare finalement :

« Si la droite revient au pouvoir, elle n’abrogera jamais le mariage pour tous, parce que c’est impensable humainement102. »