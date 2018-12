Philippe Grasset la réaction des gilets jaunes

De l’atonie à la colère

29 décembre 2018 – Il y a longtemps que se développe le jugement selon lequel le développement des technologies de communication et du numérique tend à créer un monde artificiel dans lequel seraient plongées des foules laissées sans direction par la globalisation du néocapitalisme, et ainsi mises dans une atonie qui les priverait de tout sens et laisserait libre cours aux événements suscités par le Système. Par conséquent, c’est avec une certaine surprise puis avec une surprise certainement heureuse que l’on découvre, que je découvre que l’atonie de ces foules sans-direction et privée de sens s’est muée en une colère d’une puissance et d’une résilience extraordinaires.

(Bien entendu, je note cela en référence à la crise des Gilets-Jaunes, mais aussi à divers mouvements de type “populiste” et apparentés qu’on dénombre depuis les années 2015-2016.)

Où est passé l’atonie de ces foules qu’on observait comme abruties par les smartphones du Système et du néocapitalisme ? Au désordre par atonie que cherche à répandre dans les foules privées de sens le néocapitalisme entropique se dresse et s’oppose le désordre des rues par les peuples qui jugent trouver un sens dans le choix de suivre les impulsions nées de leur colère ; le désordre par atonie se désintègre sur le désordre par la colère. Désordre contre désordre, ou comment “faire aïkido” et transmuter, selon le mot de Victor Hugo qu’on reprend beaucoup ces temps-ci, les “foules” heureuses d’être sans direction ni le moindre sens en “peuples” cherchant avec colère à retrouver une direction et un sens qui soient les siens.

Puisque j’ai mentionné les GJ, parlons d’eux comme d’un symbole… C’est-à-dire qu’il faut tirer des enseignements fondamentaux de cet événement, quoiqu’il advienne de lui et quelle que soit la direction qu’il prenne, – mais je ne dirais pas, comme j’allais l’écrire, “éventuellement jusqu’à sa disparition ou sa désintégration”, puisqu’il ne peut ni disparaître ni se désintégrer mais, de façon, très différente, évoluer dans une chaîne d’événements de même nature. (La remarque de Douguinevaut aussi bien pour l’analyse du mouvement que pour sa pérennité à cause de sa propre structuration : « L’ampleur du mouvement des gilets jaunes est d’ores et déjà telle qu’il est absolument nécessaire d’analyser ce phénomène de manière détaillée. »)

Ma première idée était de décrire ce que j’aurais nommé deux “univers parallèles”, celui des foules atones et celui des peuples en colères, comme deux choses contraires cohabitant en s’ignorant, progressant côte-à-côte sans se regarder… Mais à la lumière des remarques précédentes, il apparaît qu’il ne s’agit pas de deux “univers parallèles” mais bien du même qui se transmuterait (“foules devenues peuples”) ; ou bien, dit d’une façon différente, du même univers qui serait les deux en même temps(“foules atones” et “peuples en colère”), et où, manifestement et certes pour la séquence en cours dont on voit mal ce qui pourrait la détourner en environnement satisfaisant propice à calmer la colère, le “peuple en colère” prend dans la dynamique populaire générale de plus en plus l’ascendant sur la “foule atone”. Qu’est-ce qui est le plus important chez un GJ ? Son smartphone ou son gilet jaune ?

Il m’apparaît manifeste que le smartphone est un outil, un instrument utile qui peut paraître parfois envahissant et anesthésiant mais qui n’exerce pas de véritable maîtrise sur l’esprit, un accessoire sophistiqué mais sans aucune essence symbolique, aussi aride que la surface de la Lune. Au contraire, on ne peut expliquer la puissance de communication du gilet jaune, chose rustique et sans grâce, d’une couleur grossière et sans la moindre sophistication, que par sa puissante fonction symbolique exprimant un état de l’esprit, une position et une attitude politiques qui impliquent un jugement autonome et justifient un comportement audacieux.

http://www.dedefensa.org/article/de-latonie-a-la-colere