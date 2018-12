Succube éprouvée, Angela Merkel, à la botte de son patronat esclavagiste et à la pointe dans le combat contre les nations et les libertés qui vont avec, reconnait son rôle-clé dans l’élaboration du pacte fou de Marrakech : c’est ici.

Le gouvernement allemand a trompé le public, a déclaré à Breitbart Londres le chef du parti d’opposition populiste, alors que des documents internes du ministère fédéral des Affaires étrangères révèlent que le gouvernement d’Angela Merkel a été le principal architecte du controversé pacte des Nations Unies sur les migrants.

Le document , qui a été mis en avant par le député Petr Bystron de Alternative populiste pour l’Allemagne (AfD) et peut être téléchargé à partir du site Web du gouvernement allemand, montre que le ministère fédéral des Affaires étrangères prend le crédit du pacte des Nations Unies sur les migrants, affirmant avoir déjà travaillé sur cet accord. 2016

Selon le Foreign Office, le gouvernement allemand est à la fois à l’origine du Pacte mondial pour les réfugiés et du Pacte mondial pour les migrations, affirmant que même s’ils ne sont juridiquement contraignants, ils ont tous deux été conçus pour être « politiquement contraignants ».

Les co-leaders du parti politique Alexander Gauland et Alice Weidel, de l’Alternative de droite pour l’Allemagne (AfD), assistent au congrès fédéral de l’AfD qui se tiendra le 30 juin 2018 à Augsburg, en Allemagne. / Lennart Preiss / Getty Images

Alors que beaucoup ont souligné le fait que l’accord n’était pas juridiquement contraignant, certains, comme le professeur de droit international belge Pierre d’Argent, ont affirmé que l’accord établissait un «cadre juridique» pouvant être utilisé par les avocats pour interpréter le sens du terme. loi .

«… On peut imaginer que, dans certains cas, devant des juridictions internationales, les avocats utilisent ce pacte comme un outil de référence pour tenter de les guider», a déclaré d’Argent.

Le document, publié en octobre, stipule également que «la République fédérale a cherché à accélérer la formulation du Pacte mondial pour la migration, que ce soit sur le plan politique, en termes de contenu, personnel ou financier, en soulignant le rôle de premier plan joué par l’Allemagne en matière de fuite et de migration».

Alexander Gauland, co-dirigeant du parti populiste allemand AfD, a déclaré à Breitbart London: «Il devient de plus en plus évident que le gouvernement allemand tente de tromper le public et qu’il le fait toujours. Ils tentent de légaliser rétroactivement l’ouverture illégale des frontières de Merkel depuis 2015. Si l’AfD n’avait pas soulevé le sujet du Pacte mondial, personne ne l’aurait su avant qu’il ne soit trop tard. «

«Nous découvrons maintenant que ce contrat est en préparation depuis longtemps, et à l’initiative de l’Allemagne, pas moins. Cependant, les responsables n’ont jamais pris la peine de le mentionner. Pour une bonne raison. Nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir pour éviter cette catastrophe imminente », a-t-il ajouté.

Les documents internes expliqueraient en grande partie la récente défense passionnée du pacte des Nations Unies sur les migrants par la chancelière Merkel, qui affirmait que les opposants au pacte étaient en fait: «Les gens qui disent qu’ils peuvent tout résoudre eux-mêmes et qu’ils n’ont pas à penser à quelqu’un d’autre – c’est le nationalisme dans sa forme la plus pure. «

En dépit de son discours passionné, de nombreux pays, tels que les États-Unis, l’Autriche, la Hongrie, la Pologne, Israël, l’Australie et d’autres se sont retirés du pacte.

Le vice-chancelier populiste autrichien et dirigeant du parti de la liberté, Heinz-Christian Strache, a défendu la décision de son comté en déclarant: «Nous ne sommes responsables qu’envers la population autrichienne en tant que responsables gouvernementaux. La souveraineté autrichienne est notre priorité absolue, elle doit être préservée et protégée. «

