Cela sent le roussi pour la russophobie ! Le pentagone mort de rouille et de trouille : Philippe Grasset mi Sieg-mi déraison évoque les conséquences comiques et cosmiques du missile avant-garde, arme secrète des populistes !

Ci-dessous, un texte court et factuel de RT-USA présente cette situation du point de vue officiel du document US mentionné, traduisant en termes très retenus ce qui est qualifié de “panique au Pentagone” par le journal allemand Die Welt, et reconnu comme une situation extrêmement dangereuse par un rapport du GAO du 18 décembre. L’essentiel du point de vue factuel est évidemment que le document présenté ici annonce que les USA espèrent disposer de systèmes hypersoniques en 2025 au plus tôt alors qu’Avangard, dont les essais ont semble-t-il donné toute satisfaction, devrait entrer en service opérationnel dans les six premiers mois de 2019, – là aussi en avance sur les chronomètres prospectifs US, puisqu’on l’annonçait pour 2020 il y a six mois, et pour 2025 encore six mois avant… (Un autre système hypersonique, de portée stratégique intermédiaire, autour de 2 000 et 4 000 kilomètres avec l’autonomie de l’avion-lanceur, le Kinzal, est d’ores et déjà en service à une dizaine d’exemplaires sur MiG-31.)

« Inquiets des avancées technologiques de la Russie et de la Chine, les États-Unis espèrent disposer d’une arme hypersonique d’ici 2025, a annoncé la marine américaine dans un rapport diffusé courant décembre. Quinze jours plus tard, Vladimir Poutine assistait au lancement du nouveau missile hypersonique russe.

» Le planeur hypersonique Avangard, à la pointe de la technologie, a été testé avec succès le 26 décembre. Il a effectué des manœuvres verticales et horizontales en vol et a atteint la cible prévue, selon le ministère de la Défense. La vitesse réelle du missile, qui entrera en service en 2019, est située autour de 30 000 km / h. Le lancement du test a été suivi sur place par le président russe Vladimir Poutine, qui l’a qualifié de “grand événement pour les forces armées, et probablement pour l’ensemble du pays.”

» À peine une semaine avant le test d’Avangard, le Chef des Opérations Navales (chef d’état-major de la Navy), l’amiral John Richardson, a fait diffuser un rapport intitulé “Un concept pour maintenir la supériorité maritime, version 2.0.” Il apparaît dans ce document que l’une des priorités impératives Pentagone pour les années à venir est de développer et de déployer une arme hypersonique offensive d’ici 2025”. [Dans le document, le] Pentagone accuse vigoureusement la Russie et la Chine de “chercher à renforcer leur puissance aux dépens de l’Amérique” en déployant “tous les éléments de leur puissance nationale pour réaliser leurs ambitions mondiales”.

» Reconnaissant qu’ils n’ont aucune “contre-mesure existante” contre de telles armes, les États-Unis [cherchent à développer]des programmes pour établir leurs propres capacités de frappe hypersonique et de dissuasion. En avril, l’Air Force a attribué à Lockheed Martin un contrat portant sur le développement d’un prototype d’arme hypersonique, tandis que la DARPA annonçait ce mois-ci qu’elle explore de “nouveaux programmes” en même temps que de nouveaux matériaux pour permettre à de futurs véhicules d’évoluer dans l’atmosphère à des vitesses hypersoniques sans risquer un échauffement qui les détruirait.

» Un autre projet américain, désigné “Glide Breaker”, visant à développer un intercepteur capable de neutraliser les planeurs hypersoniques offensifs ennemis, serait également dans les programmes en développement de la DARPA (Defense Advanced Research Projects Agency).

» Dans le trio (Russie, Chine et États-Unis) des pays considérés comme disposant des technologies permettant de développer des engins hypersoniques, la Russie semble avoir pris la tête de la compétition avec le test réussi d’Avangard. »

C’est à la lumière de l’essai de l’Avangard que le document de l’US Navy est mis en évidence dans ce texte. (De même est-ce, assez curieusement au vu de la chronologie, en fonction du retrait US du traité FNI que Die Welt s’alarme de l’avance russe démontré par le même essai : bien que l’annonce de l’existence et des essais de l’Avangard par Poutine date du 1ermars, donc bien avant l’annoince du retrait US, « le journal affirme que [cet essai] est la preuve que les grandes puissances ont commencé la course aux armements au lendemain de l’annonce en octobre, par le président américain Donald Trump, du retrait de son pays du traité FNI de 1987 ».)

Lors de la publication du document 2.0 le 17 décembre, il en avait été rendu compte dans quelques médias en termes généraux, sans trop d’insistance spécifique sur l’aspect de l’hypersonique qui est pourtant absolument vital. Néanmoins, la position générale des forces armées US, notamment dans son retard accumulé en général, et dans ce domaine par conséquent, avait été évoqué d’une façon assez sobre mais avec des termes qui témoignent largement de ce qui devrait être l’intense préoccupation du Pentagone pour la situation stratégique générale, notamment par rapport à 2007 qui est l’année de la précédente évaluation stratégique dite-1.0 (avec “mise à jour” déjà très significative en 2015). On citera ce passage du rapport qu’en fit Defense Newsle 17 décembre :

« Bien que le document soit très détaillé, le changement de ton général de la conception de l’amiral Richardson par rapport aux documents publiés il y a une décennie est frappant, selon James Holmes, professeur de stratégie au Naval War College. “Le changement de ton par rapport à le document sur la Stratégie Maritime de 2007, le premier document de cette sorte depuis les années 1980, est stupéfiant”, a déclaré Holmes dans un courrier électronique. “La document de 2007 décrivait vaguement un monde qui pourrait devenir concurrentiel ou pourrait rester coopératif. Le nom de la Chine n’apparaissait nulle part, et encore moins en tant qu’ennemi potentiel, et le document était semé d’un bon nombre de vagues généralités et platitudes.

» “Vous pouvez déjà discerner le changement de ton, entre le document de 2007 et sa version mise à jour en 2015 et publié en 2016 comme la Stratégie Maritime, Design 1.0. Cette évolution conceptuelle vous dit combien le monde a changé autour de nous et combien nous essayons de changer avec lui, – ou de rattraper notre retard dans les domaines les plus affectés.” »

Il est évidemment très succulent, comme à l’habitude lorsqu’il s’agit de la “logique” américaniste, ou disons de sa “cohérence logique”, de lire cette phrase citée dans le texte de RT … « [Le] Pentagone accuse vigoureusement la Russie et la Chine de “chercher à renforcer leur puissance aux dépens de l’Amérique” en déployant “tous les éléments de leur puissance nationale pour réaliser leurs ambitions mondiales”. » Cela est écrit par une bureaucratie qui ne cesse d’affirmer, auparavant et parallèlement (malgré cet effondrement des moyens) sa position de supériorité stratégique pour verrouiller l’hégémonie militaire des USA, et dans tous les cas d’assurer le reste du monde qu’elle en a le pouvoir, le droit, sinon l’obligation à la fois vertueuse et impérative par mission divine : ce qui est de droit divin donné aux USA, – qui en font la bouillie pour les chats dont on renifle la puanteur sanglante depuis des décennies, – ne peut être accordé à nul autre.

La meilleure référence à cet égard est le fameux “document Wolfowitz” qui affirmait en 1992 que les USA disposaient d’une formidable supériorité stratégique et militaires dans tous les domaines, et qu’ils devaient tout faire pour empêcher quiconque de tenter de réduire cette supériorité, et qu’ils le feraient avec le brio caractérisant l’exceptionnalité de cet “empire” postmoderne. On peut retrouver des traces intelligentes d’une appréciation critique de ce document absolument grotesque de prétention et de totalitarisme intellectuel, dans l’article repris sur ce site« To Finish in a Burlesque of Empire? », de William Pfaff, datant du 12 mars 1992.

Le titre même ridiculisait la démarche d’une façon visionnaire et mettait à nu sa totale hypocrisie, – et sa grotesquerie quand l’on constate aujourd’hui ce qu’il est advenu de cette ambition au regard des réalisations russes (et chinoises), après que le Pentagone ait dépensé sur la période des $trillions par dizaine, – trente ou quarante fois plus, peut-être cent fois plus que la Russie qui était quasiment désintégrée au terme de la décennie des années 1990.

http://www.dedefensa.org/article/le-pentagone-contempleavangard