Érosion monétaire depuis 1960 et Pinay : la parole est aux lecteurs à Léon

Érosion monétaire : la parole est aux lecteurs à Léon

Un seul exemple le fera comprendre : l’érosion monétaire.

Prenons le cas de la France. Un calcul honnête (par exemple celui retenu par les ARRCO qui gèrent les retraites complémentaires des français de la base) prouve que la véritable érosion monétaire depuis 1960 a été équivalente à une dépréciation de la monnaie d’environ 6 % à 6,01 % l’an. Ce qui signifie qu’un franc lourd Pinay de 1960 a besoin, pour représenter un pouvoir d’abat équivalent en 2018, d’être multiplié par un facteur moyen de 30.

Chacun peut faire l’expérience avec n’importe quelle denrée durable ou périssable, le facteur correctif réel est la multiplication par 30. Prenez la baguette de 500 grammes de pain à la française. Elle coûtait 0,50 francs en 1960. Si vous multipliez par 30, vous obtenez 15 francs de maintenant et si vous divisez par 6,55957, vous obtenez la même baguette ( qui a d’ailleurs maigri, souvent elle est passée à 400 ou 450 drames, mais ne pinaillons pas, vous obtenez un prix moyen de 2,27 euros pour la même baguette de nos jours, vous voyez bien que c’est le bon facteur. Je vous le garantis, pout la plupart des denrées et des biens, le bon facteur d’érosion est la multiplication par un facteur qui tourne autour de 30 (il eut y avoir localement des facteurs 25 ou 40, mais la bonne valeur moyenne est bien 30)

Maintenant, reprenez le même franc Pinay de 1960. Placez-le à 3 % nets d’impôts pendant les même 58 ans. C’est de loin le meilleur taux longue durée que vous auriez pu obtenir depuis 1960 jusqu’à aujourd’hui. Ce franc est devenu environ 5,55 francs de 2018, c’est-à-dire à peu près 0,85 euros et non 4,54 euros comme si on avait pu le placer à 6 % durant la même période.

Donc votre franc Pinay dont la valeur réelle actuelle tourne autour de 4,54 euros, après l’avoir placé aux conditions les meilleures déduites des érosions officielles déterminées par l’INSEE, ne vous laisse en mains au bout de 58 ans que 0,85 euros

0,85 / 4,54 = 0,18722….

Autrement dit, la tricherie des taux d’érosion monétaire en France depuis 1960 vous prive de 81 % de votre capital initial au bout de 58 ans. Autant dire que votre monnaie, placée aux meilleures conditions permises par la loi commune, ne vous laisse qu’un pourboire de 18 % en 58 ans, donc vous ruine.