Junior en Hitler (par les andouilles du Monde)…Jean-Patrick Grumberg commente sur Dreuz.info !

Elle circule partout, vous l’avez sans doute vue sur Facebook et Twitter, c’est la Une du Monde Magazine, au code couleur et au graphisme qui envoie un message subliminal : Macron = Hitler.

Miracle parmi les miracles, Le Monde qui ne reconnaît jamais ses erreurs les plus grossières (il leur a fallu jusqu’à 1980 pour s’apercevoir qu’un génocide s’est produit au Cambodge, mais sans jamais associer les Khmers rouges au maoïsme et au communisme, et ils ne parviennent toujours pas à voir les terroristes au Hamas et au Hezbollah) s’est excusé de sa photo.

Le Monde a présenté samedi soir ses excuses pour la photo malheureuse de son magazine hebdomadaire où Emmanuel Macron apparaît raidi dans une posture qui fait penser à Hitler, sur fond de Champs-Elysées et de drapeau rouge et blanc qui évoquent les nazis.

La couverture de M le magazine du Monde datée du samedi 29 décembre a provoqué des réactions critiques de certains de nos lecteurs. Nous présentons nos excuses à ceux qui ont été choqués par des intentions graphiques qui ne correspondent évidemment en rien aux reproches qui nous sont adressés », s’est excusé le directeur des rédactions Luc Bronner dans lemonde.fr.

On ne s’est pas inspiré des nazis, mais des bolcheviks !

Plongeant l’auteur de ces lignes dans un fou rire pour ne pas dire plus, Bronner a voulu rassurer ses lecteurs sur les vraies intentions et le vrai positionnement idéologique du magazine, et a précisé que les éléments graphiques ne correspondent pas aux nazis… mais aux bolcheviks (1).

Ouf ! Je me sens tellement rassuré.

Malheur de circonstance, le M du logo du Monde rappelle aussi le lettrage du IIIe Reich. Je les acquitte de ce crime-là : le M maudit n’a pas été créé pour la circonstance :

Pourquoi ceci est important

Imaginez le scandale si Valeurs Actuelles, le seul magazine dont on puisse dire qu’il ne flirte pas à gauche, s’était fendu d’une telle couverture.

L’ensemble des journalistes, comme un seul homme (pensée unique oblige) aurait exigé une enquête pénale, le retrait du numéro des kiosques, et l’interdiction du magazine.

Un débat pour savoir jusqu’où la presse peut user de sa liberté d’expression aurait été en toute hâte organisé sur France Inter.

On aurait déterré des Anciens combattants pour déposer plainte, et

Le Monde aurait offert une page entière à des intellectuels, forcément juifs de gauche, qui se seraient déclarés « profondément choqués au plus profond de leur chair » et à deux doigts de la crise de nerfs par cette Une qui « rappelle les heures les plus sombres de notre histoire ».

Aucune excuse de la rédaction de Valeurs Actuelles n’aurait pu apaiser les chacals.

Conclusion

C’est là que je vous dois le fond de ma pensée.

La Droite français n’est peut-être pas la plus bête du monde, mais on attend la photo-finish pour trancher.

Elle est en revanche, et sans le moindre doute, bien idiote de laisser passer l’occasion, et elle récolte la faiblesse politique qu’elle mérite.