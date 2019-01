86 heures de smartphone par mois ; 78 millions de visites porno/jour ; 37% du populo dans un fast-food chaque jour ; cent églises en moins chaque semaine… Les 30 chiffres apocalyptiques de Michael Snyder

# 1 Une étude a révélé que l’Américain moyen passe 86 heures par mois sur un téléphone portable.

# 2 Une autre étude a révélé que 37% des Américains ont mangé du fast food au cours des 24 dernières heures.

# 3 90% de la bière que boivent les Américains est produite par seulement 2 sociétés gigantesques.

# 4 McDonalds nourrit environ 70 millions de personnes par jour dans le monde. Pornhub reçoit plus de 78 millions de visites par jour.

# 5 60% de tous les Américains croient réellement avoir vu un fantôme.

# 6 La classe moyenne continue à décliner et à ce stade, la moitié des travailleurs américains gagnent moins de 30 533 $ par an .

# 7 Lors des élections de mi-mandat de 2018, les démocrates ont pu remporter 40 sièges à la Chambre des représentants des États-Unis. Ceux qui prévoyaient un «tsunami rouge» avaient complètement tort.

# 8 La vidéo YouTube incroyablement effrayante de Kevin Spacey intitulée «Let Me Be Frank» dans laquelle il promet de ne jamais être tenu pour responsable de ses actes a déjà été visionnée plus de 8 millions de fois .

# 9 Depuis 2007, le montant total de la dette d’emprunt étudiant aux États-Unis a presque triplé .

N ° 10 Le taux de suicide aux États-Unis a augmenté de 33% depuis 1999.

N ° 11 Le suicide est maintenant la deuxième cause de décès chez les Américains de 15 à 24 ans.

# 12 Netflix a récemment conclu un accord pour renouveler le streaming de «Friends» pour une autre année pour 100 millions de dollars .

N ° 13 Selon le Fonds des Nations Unies pour la population, 40% des naissances aux États-Unis ont maintenant lieu hors mariage. Mais si vous remontez en 1970, ce chiffre n’était que de 10%.

# 14 13 millions de ménages aux États-Unis n’ont pas toujours assez de nourriture à manger. Donc, si vous avez assez de nourriture à manger chaque jour, vous devriez vous considérer comme très béni.

N ° 15 Selon le Département de l’agriculture des États-Unis, près d’un enfant sur quatre vivant dans les zones rurales vit actuellement dans la pauvreté .

# 16 À l’heure actuelle, près de 52% des enfants vivent dans une maison qui reçoit une aide mensuelle du gouvernement fédéral .

# 17 Plus d’un demi-million de personnes sont sans abri aux États-Unis.

# 18 Aujourd’hui, un million d’Américains vivent dans leur RVS et ce nombre augmente d’année en année.

N ° 19 La décadence sociale est évidente, même dans nos villes les plus prospères. Une enquête récente a révélé 300 piles d’excréments humains dans les rues du centre-ville de San Francisco.

# 20 62% de tous les emplois américains ne paient pas assez pour soutenir un style de vie de classe moyenne.

N ° 21 En 1980, la dette du travailleur américain moyen était 1,96 fois supérieure à son salaire mensuel. Aujourd’hui, ce nombre a grimpé à 5,00 .

# 22 Plus de la moitié du pays reçoit maintenant plus de paiements de transferts gouvernementaux que d’impôts.

N ° 23 Selon une étude récente , «le nombre de personnes de 65 ans et plus déclarant faillite est trois fois plus élevé qu’en 1991».

# 24 Plus de 100 églises aux États-Unis meurent chaque semaine.

# 25 Si vous remontez en 1986, à peine 10% de tous les jeunes adultes étaient «non attachés sur le plan religieux», mais maintenant, ce nombre est passé à 39%.

N ° 26 Selon un sondage récent, les Américains âgés de 18 à 29 ans sont en faveur des démocrates par rapport aux républicains par une marge de 66 à 32% .

# 27 La première étude a révélé qu’un tiers des adolescents américains ont pas lu un seul livre l’année dernière .

N ° 28 Aux États – Unis, le nombre de couples mariés avec enfants a atteint son plus bas niveau en 56 ans .

N ° 29 Dans la ville de Baltimore, environ un bébé sur quatre naît en tant que dépendant des opioïdes.

N ° 30 Selon le New York Times , environ 110 millions d’Américains ont actuellement une maladie sexuellement transmissible.