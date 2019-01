La merveille de Decani fut découverte au début de l’année 1964 quand Alexandre Paounovitch, étudiant de l’Académie des Beaux-arts de Yougoslavie, photographia les fresques avec un téléobjectif, notamment celles de la Crucifixion et de la Résurrection. Les fresques que l’on ne pouvait pas bien observer à cause car à une hauteur de 15 mètres, devinrent bien visibles. On y découvre alors des scènes que personne n’avait auparavant remarquées.

Le magazine « la Lumière » publia une série de photographies accompagnée par les légendes suivantes : « Navires spatiaux sur la Crucifixion de Decani ? », « Satellites sur nos fresques », « Est-il possible que les iconographes anciens aient peint des engins spatiaux à Decani ? ».

Plusieurs revues furent consacrées à cette découverte. Les numéros 385 et 386 datés du mois de mars 1964 sont les plus intéressants car on y voit des anges aux commandes de navires spatiaux ressemblant aux satellites modernes. Ces images furent même comparées à celles des premiers spoutniks soviétiques.

Sur les fresques il y a deux « navires » qui volent tous les deux d’Occident en Orient. Dans le premier, l’homme représenté n’est pas auréolé. Il tient une sorte de « levier de commande » et regarde vers l’arrière. On a l’impression que le « cosmonaute » s’intéresse au vol du collègue qui le suit.

Traduction Dimitri Garmonov



Source: Logos – Sophia

Rédigé par Parlons D’orthodoxie le 18 Novembre 2018 à 10:29| 9 commentaires | Permalien