De passage sur la côte basque, Nicolas Bonnal présente ses meilleurs feux à ses lecteurs. Une page salée et scellée sur le dernier grand classique américain qui nous apprit l’art de surfer sur les intuitions.

Le film Point Break joue sur une ambivalence aujourd’hui classique : quand on veut parler de paganisme, on évoque le bouddhisme. La splendeur iconographique de cette spiritualité, ses sources ésotériques et militaires ne doivent pas nous tromper. C’est de cela qu’il s’agit même si dans le film on cherche encore à se garantir sur son aile droite en dénonçant un club de dealers nazis d’ailleurs métis…

La spiritualité invoquée n’est bien sûr pas le bouddhisme mais celle de la quête cosmique dans la nature, de l’extase physique et magique. C’est une quête royale, une quête de ksatriya. Le duel suicidaire des deux frères ennemis est caractéristique des gestes indo-européennes. Il évoque aussi bien les Nibelungen que les filles du roi Lear. Bodhi est lecteur de Nietzsche, de Marx et Lao Tse. Sans oublier le classique des cinq roues de Musashi, le héros des films d’Inagaki (voyez mes textes ici). En marge de sa vision initiatique, on le sent violemment antisystème, et la satire des anciens présidents via leurs masques et leurs propos détournés est remarquable. On n’est pas des escrocs…

Ce groupe de fianna blonds comme les blés est prêt à mourir jeune pour mieux vivre intensément. C’est un destin à la Rimbaud, à la hussarde, cousin du Roy de Blade runner. Le kamikaze Johnny Uta (allusion à la mère Uta des Nibelungen ?), l’ancien champion de hockey Keanu Reeves, se retrouvera vingt ans plus tard à jouer dans un énième remake des 47 Rônin. Ancien danseur, avec un look de viking ou de Varègue des algues, le regretté Patrick Swayze donne ses lettres de noblesse au surf (découvrez Chasing mavericks avec Butler).

L’expert Jean Haudry nous renseigne aussi sur cette question – importante quand on sait que les grands réalisateurs de westerns comme Walsh (irlandais par son père, espagnol par sa mère !) ou Ford étaient d’origine celtique, Ford étant même né en Irlande et ayant porté tel quel son héritage culturel outre-Atlantique :

En marge de cette société existe une contre société institutionnalisée qui reflète les idéaux, les valeurs et les comportements de la société héroïque : la f´ian, troupe de jeunes guerriers, les fianna, qui bien qu’issus de la noblesse vivent en dehors de la société…

La suit ici pour ceux qui…