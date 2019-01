Effondrement impérial américain ? Le point de vue d’Orlov (qui sent la roussie…)

D’abord et avant tout, nous devrions être reconnaissants d’avoir pu assister aux dernières flèches mortelles de l’impérialisme le plus méchant jamais vu : L’impérialisme occidental. Sa réincarnation finale – les États-Unis – se retire de Syrie et tente de faire la paix avec les talibans en Afghanistan. Elle se retirera probablement aussi de l’Afghanistan après avoir échoué à vaincre les talibans au cours de ces 17 dernières années. L’Irak, toujours aussi peu démocratique, mais maintenant aligné sur l’Iran, est le prochain pays. Vient ensuite l’OTAN, inutile, dont la direction schizophrène pense simultanément que la Russie est si faible qu’elle est sur le point de s’effondrer, mais si forte et « agressive » qu’elle pourrait envahir l’Europe à tout moment, et se prépare en fait de manière inefficace à attaquer la Russie dans une sorte de mission suicide ridicule

De plus, il est très important que le Pentagone démantèle toutes ses bases militaires outre-mer et rapatrie toutes ses troupes avant que l’argent ne soit épuisé, ce qu’il fera. Les troupes seront nécessaires pour défendre les frontières américaines et pour contrôler les mouvements séparatistes. À leur apogée, les Empires sont capables de contrôler d’autres pays, et les frontières d’autres pays, mais une fois qu’ils sont affaiblis par l’échec et la défaite, ils perdent la capacité de contrôler même leurs propres frontières. Actuellement, le gouvernement impérial de Washington est en cessation de paiement partielle parce qu’il est incapable d’affecter des fonds à la construction d’une grande muraille le long de sa frontière sud. (Au fait, comment la Grande Muraille s’est-elle finie pour les Chinois ? Réponse : ils ont fini par être gouvernés par les Mongols pendant 89 ans. Tu parles mongol, gringo ?). Pendant ce temps, la possession de l’Empire à l’étranger connue sous le nom d’Union européenne fait face à une rébellion interne en raison de sa propre incapacité à contrôler ses frontières. Bruxelles a peut-être aussi besoin de se refermer … avant que l’argent ne soit épuisé.

Parce que la prochaine chose dont nous pouvons nous réjouir, c’est que le ridicule plan pyramidal que l’Empire a érigé après l’effondrement financier de 2008, et qui a détruit les moyens de subsistance et les retraites de nombreuses personnes tout en enrichissant un petit groupe de psychopathes ultra-riches, est en train de se déliter sous nos yeux. La Réserve fédérale américaine, qui, si vous connaissez votre histoire financière, était une très mauvaise idée dès sa création, est maintenant acculée au pied du mur. Il lui reste trois mauvaises options : augmenter les taux d’intérêt, les baisser ou les maintenir au même niveau. Cela doit être un choix frustrant, et Donald Trump, qui se frustre facilement, pourrait congédier le président de la Réserve fédérale et commencer à fixer les taux lui-même, en utilisant Twitter. Ce serait une quatrième mauvaise option, bien pire que les trois autres, mais plus amusante à regarder. N’oubliez pas de lui être reconnaissant pour le divertissement gratuit !