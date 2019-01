Emmanuel Todd présente ses vœux au bébé-président

Emmanuel Todd et le bébé président

Et, de fait, lorsqu’on entend les gens parler de lui, les manifestants ou même les journalistes, il est clair qu’il a maintenant pour nous tous Français une image d’enfant. “C’est un gamin” “C’est un gamin mal élevé, vicieux”. L’exemple le plus étonnant que j’ai vu a été Vanessa Schneider, dans une émission de télévision, qui disait en gros qu’il faisait semblant d’avoir l’air d’un enfant, c’est-à-dire qu’elle-même le percevait comme un enfant mais voulait toujours adhérer au mythe d’Emmanuel Macron bon comédien et dans la maitrise des choses.

Or la possibilité théorique d’une incarnation stable de l’État par un enfant n’existe pas. Dans la fonction dirigeante, il y a la fonction paternelle, cela est d’une banalité qui n’a pas attendu Freud et la psychanalyse. Le Roi, le président, le chef, doit être un père. Et aujourd’hui, nous sommes dans une situation inversée structurellement où le chef est un enfant et où il n’est pas impossible que, symétriquement, les Gilets Jaunes représentent une forme de père collectif. Parce ce que ce qui est était très frappant, sur ces ronds-points, c’était l’âge des gens. Ils étaient occupés, entre autres, par des gens à cheveux blancs, des retraités, de pères au sens générique du terme. Un pays ne peut pas vivre avec une contestation qui représente une image paternelle et un leader qui représente une image d’enfant. C’est un élément nouveau d’instabilité psycho-politique, métaphysique même, avec lequel il va falloir compter.

Dès lors, comment interprétez-vous le fait d’un mouvement aux effectifs réduits, mais soutenu par une large majorité de la population, dans un climat inhabituellement violent ?

Peut-être que l’une des raisons de l’approbation générale des revendications des Gilets Jaunes par la population correspond à ce modèle d’une autorité inversée. Si les Gilets jaunes sont le père, alors il est normal qu’ils représentent, eux, un pouvoir charismatique collectif et qu’ils soient soutenus par 70-75% de l’opinion. Ils sont la légitimité. Le modèle interprétatif marche ici très bien. Il expliquerait également la tolérance à la violence, qui était plus surprenante. Il s’agirait d’une forme symbolique de fessée politique. Plus simplement : nous vivons une forme nouvelle de vacance du pouvoir qui a toutes sortes d’applications. Nous étions sur l’autorité implicite des Gilets Jaunes, mais il y a aussi la question du contrôle réel de l’appareil d’État par Emmanuel Macron. On ne sait pas quel est son niveau de contrôle des forces de police, dont les leaders syndicaux viennent de nous annoncer l’acte I de leurs revendications matérielles, au lendemain de l’acte V des Gilets Jaunes. Nous retombons sur l’idée que l’autorité ne peut pas être incarnée par un enfant, qui, depuis ses agressions verbales contre de gens ordinaires sur le terrain, depuis l’affaire Benalla, s’est également forgé l’image d’un enfant violent.

Sa politique européenne est typiquement immature. Emmanuel Macron, par ses réformes radicales, voulait que les Français se comportent comme des enfants sages, et que les Allemands lui donnent un bon point. La politique d’Emmanuel Macron est d’un bout à l’autre complètement enfantine. Le débat actuel auquel nous assistons concernant la résistance de Bercy renforce cette image d’un président enfant. Un président adulte aurait déjà décimé Bercy.

https://www.les-crises.fr/emmanuel-todd-letat-ne-peut-pas-etre-incarne-par-un-enfant-or-emmanuel-macron-est-desormais-percu-comme-un-gamin-par-les-francais/