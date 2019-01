Finian Cunningham : The Donald file en Irak pour échapper au putsch

Finian Cunningham : comment The Donald échappa au putsch en Irak

La visite de Donald Trump cette semaine aux forces américaines en Irak doit être considérée comme un geste extrêmement étrange. À la suite de son annonce concernant le retrait des troupes syriennes et afghanes, qui a entraîné une scission avec les hauts responsables du Pentagone, il semble que Trump tentait désespérément de rassurer les forces armées. Peut-être même pour prévenir un coup de main redouté contre sa présidence.

Depuis près de deux ans depuis son élection, le président Trump n’avait visité aucune armée américaine dans aucune zone de combat actif, contrairement à tous ses prédécesseurs à la Maison-Blanche. Son apparente indifférence à l’égard des forces étrangères avait suscité beaucoup de consternation chez les opposants politiques et les médias. Le New York Times l’a exhorté : «Abandonnez les clubs de golf, visitez les troupes».

Rappelons aussi que les médias américains se moquaient de Trump lorsque, lors de son voyage en France en novembre pour marquer le centenaire de la fin de la Première Guerre mondiale, il refusa de se rendre dans un cimetière de guerre américain « parce qu’il pleuvait ».

Trump n’est donc pas le genre de personne à se mettre mal à l’aise pour les autres. C’est pourquoi il semble tout à fait étrange que, le soir de la nuit de Noël du 25 décembre, le président et son épouse, Melania, aient quitté le confort de la Maison-Blanche et aient embarqué pour Air Force One pour un vol de nuit de 6 000 kilomètres à destination de l’Irak.

Le voyage en Irak a été décrit de manière diverse par les médias américains comme une surprise et «dissimulé dans le secret». Tellement secret que le gouvernement irakien n’était même pas informé avant l’arrivée de Trump. Une réunion proposée à la hâte avec le Premier ministre irakien Adel Abdul-Mahdi n’a pas eu lieu, car les Irakiens n’avaient reçu qu’un préavis de quelques heures à l’arrivée du président des États-Unis.

Au total, Trump et sa délégation n’ont passé que trois heures en Irak et 15 minutes environ de conversation avec les troupes de la base aérienne Al-Asad, près de la capitale Bagdad. Le président est ensuite retourné à Washington pour une brève escale de ravitaillement en Allemagne. Tu parles d’un tourbillon à l’autre bout du monde – et pour quoi?

Tout cela laisse à penser que la visite de Trump était un événement hâtif et ad hoc qui semble s’être fait spontanément, en réaction au cycle de la presse de la semaine écoulée.

(…)

La démission de Mattis, suivie de celle d’un autre haut responsable du Pentagone, Brett McGurk, a montré qu’il y avait de sérieuses répercussions de la part de l’armée sur la décision de retrait de Trump de la Syrie et de l’Afghanistan.

Non seulement cela, mais les opposants politiques de Trump au sein de son propre parti républicain et les démocrates ont été largement couverts par les médias pour leurs protestations contre son ordre.

(…)

Pas pour la première fois, Trump avait été qualifié de «traître» par des ennemis politiques à Washington et par les médias. Cela rappelait la façon dont il avait été vilipendé après la tenue d’un sommet avec le président russe Vladimir Poutine à Helsinki plus tôt cette année. Trump a de nouveau été accusé de « faire un cadeau à Poutine » avec son plan de retrait des troupes américaines de Syrie.

Cette fois-ci cependant, l’atmosphère politique était encore plus séditieuse.

En ignorant les conseillers nationaux en matière de sécurité et les «généraux» pour ses annonces concernant la Syrie et l’Afghanistan, Trump avait croisé le fer avec les institutions du renseignement militaire. Il y avait aussi un fort sentiment que les médias anti-Trump habituels profitaient de l’occasion pour attiser la dissidence du Pentagone contre le président en transformant Mattis en « grand dirigeant » et dont l’absence aurait sapé le moral des troupes.

Le climat politique et militaire étourdissant qui règne à Washington à propos de la prise de décision en solitaire de Trump explique peut-être pourquoi le tristement célèbre président de la commission de la pomme de terre s’est senti obligé de quitter son poste et de se rendre en Irak au milieu de la nuit – la nuit de Noël également.

(…)

Dans la confusion immédiate entourant l’annonce par Trump, le 19 décembre, d’un retrait des troupes en Syrie et en Afghanistan – et de la déification par les médias de « Mad Dog » Mattis – une période dangereuse s’est ouverte furtivement pour sa présidence.

Effrayé, Trump se précipita en Irak pour faire savoir aux généraux que ce président était toujours un outil fiable pour l’impérialisme américain.

