Marrie, Antoinette laissa sa place ! Et nous eûmes la violeuse de constitution (par François Asselineau)

François Asselineau: “Le Président viole 13 fois la Constitution. Dans aucune démocratie on ne tolérerait ça ! J’invite les Gilets Jaunes à aller voir leurs députés et sénateurs pour lancer la procédure de Destitution de Macron. Si les gilets jaunes vont sur notre site upr.fr, téléchargent ce document et demandent à tous les députés et sénateurs de lancer la procédure de destitution alors y aura enfin le grand débat national au parlement que souhaitent les français et qui forcera Monsieur Macron à se justifier devant la représentation nationale.”

Publicités