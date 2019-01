﻿ÉNORME LE JOURNAL DU DIMANCHE NOMME DES EXILES FISCAUX COMME PERSONNALITÉS PRÉFÉRÉES DES FRANÇAIS

du 1 au 4 janvier 2019 : Dans le monde de la presse écrite, le Journal du Dimanche est lui aussi devenu un torchon (appartient à Lagardère) qui sert la soupe au gouvernement de Macron depuis 2 ans, avec sa liste annuelle des soi-disant « les personnalités préferées des Français » qui vient d’être publiée. Et là attention, on y trouve beaucoup d’exilés fiscaux, en particulier les trois premiers sur le podium. Jugez-en:



1) Jean-Jacques Goldman Exilé à Londres pour payer moins d’impôts

2) Omar Sy Exilé aux Etats-Unis

3) Dany Boon Exilé en Belgique, lire ici Capitalpar exemple

je ne sais pas comment Goldman (Sachs) s’est retrouvé No1 de cette liste, ou plutôt si, mais ce qui est sûr c’est qu’une fois de plus on montre aux Français des pseudos personnalités, je pense en particulier à Omar Sy et à Boon qui expliquent aux Français comment ils doivent voter aux présidentielles.



Bienvenue dans le monde de la grande désinformation: pour l'enquête, c'est le JDD qui a décidé des 68 noms sur lesquels les 1004 planquins intérrogés par téléphone ont dû se « prononcer ». Quelle arnque, mais quelle arnaque… Lire ici si vous voulez être dégoûté encore plus.