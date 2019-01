2019 année du martyre de beaucoup de Français. La tyrannie dégénérée mondialisée va frapper. Par Franz.

Je les avais lus ces commentaires écrits par des gens initiés à la culture politique et, souvent, confrontés et formés au réel. Ces individus sont le signe, bien que de plus en plus ténu, que la France demeure la nation du politique. Il est rassurant qu’une partie du peuple, aussi fragmentaire soit-elle, soit récipiendaire d’un legs de pensée et de manières françaises. De ces impressions qui font que, parfois, l’esprit se densifie et s’expose sans la fausse pudeur que le Système encourage et présente comme une vertu…

Rappelez-vous de la fleuraison des martyrs et de leur bataillons sublimes dont je vous entretenais une fois. Je ne pensais jamais les voir naître et se mettre debout… Oserons-nous mener le battement de l’Histoire dans ses grandes enjambées de sang ? Ou sommes-nous condamnés à ce qu’avait remarqué Barbey d’Aurevilly dans Le Chevalier Destouches, à savoir l’éternelle moquerie des antiques à notre sujet ?

httpshttps://fr.wikisource.org/wiki/Le_Chevalier_Des_Touches

://www.egaliteetreconciliation.fr/Les-voeux-de-Macron-annoncent-une-annee-de-barricades-53373.html