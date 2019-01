666 et 1984 en 2018 : prison mondiale et PC

666 ET 1984 en 2018 : la prison mondiale et le politiquement correct

(henrymakow.com)

À mesure que les écoles et les collèges américains sombrent dans la folie, le monde sera bientôt sous le contrôle des enfants de Marx ou de Satan, peu importe ce que vous voudrez appeler, il / elle / elle; élevé dans un état policier de captivité et de réalité virtuelle, sans morale, sans conscience, contraint d’adorer l’État en tant que dieu, sans cœur ni âme d’aucune sorte; tout vouloir et rien atteindre. N’ayant aucune connaissance réelle en se professant sage, ne sachant pas qui ou ce qu’ils sont. LGBTQ le seul chemin de la gloire!

Mais ce sont les enfants de l’iniquité, le fondement de votre «transhumanisme» marxiste, élevé dans un monde post-911 que tout le monde a accepté et accepté et que personne ne s’est arrêté. Sinon, comment expliquez-vous que 90% des millénaires considèrent Barack Obama comme le plus grand président américain et soutiennent pleinement le massacre de bébés?

Ne devrions-nous pas mettre à mort ces « éducateurs » marxistes comme nous l’avons fait en Irak en 2003? Oh oui, en effet, nous avons tué chaque enseignant et professeur d’université en Irak immédiatement après l’invasion de 2003. L’intelligentsia devait être éliminée. Et nous avons ensuite pillé tous les magasins et les musées, confisqué toutes les banques et institutions irakiennes, convertissant ainsi tout ce qu’ils possédaient auparavant en une propriété de la société américaine Corporation / Haliburton / Blackwater USA, Inc. Le fossé générationnel est le plus vaste jamais observé dans l’histoire, mais la seule chose à faire. Les anciens semblent se soucier de certains chèques SS envoyés par la poste ????? Vous avez semé le vent et récoltez le tourbillon de la corruption.

