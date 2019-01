Cela sent la roussie : soviet-suprématie tous azimuts. L’amer Caïn, scié en deux en Syrie, piaffe de pas science…

Par Paul Antonopoulos

Le ministre russe de la Défense, Sergei Shoigu, a félicité les militaires pour le Nouvel An, soulignant que l’armée russe restait la plus moderne et la plus efficace en termes de capacité de combat.

Les félicitations du ministre russe ont été rendues publiques par le service de presse du département de l’information et de la communication de masse de l’armée.

« Les forces armées continuent de recevoir les derniers modèles d’armes et d’équipements militaires, d’améliorer l’entrainement des troupes au combat et d’améliorer le système des services sociaux pour les militaires, leurs familles et les anciens combattants. Notre armée reste la plus avancée et dispose de meilleures capacités de combat, ce qui garantit l’indépendance et la sécurité du pays », a déclaré Shoigu.

Le ministre de la Défense a noté que l’armée russe contribue chaque jour de manière significative au renforcement de la capacité de défense du pays et au prestige des forces armées en accomplissant avec diligence son devoir militaire et ses actions courageuses.

Il a également félicité tout particulièrement les cadets, les étudiants des collèges militaires Souvorov, les étudiants et les membres du mouvement de la Yunaya Armiya (Jeune Garde) et s’est dit convaincu que des réalisations importantes, des projets et des événements brillants les attendent dans l’avenir.

Au terme de sa prestation, le ministre a souhaité aux militaires et aux anciens combattants bonheur, bonne santé et nouvelles réalisations au profit des Forces armées du pays.

Dans le contexte actuel, le système hypersonique russe Avangard représente une « menace tout à fait réelle », et aujourd’hui, il n’existe toujours pas de moyen efficace de combattre ces systèmes militaires, selon le spécialiste du centre aérospatial allemand, Dirk Zimper, dans un entretien avec la station de radio Deutschlandfunk.

Selon lui, repousser une attaque d’Avangard est une tâche très compliquée.

« Bien sûr, plusieurs études ont été menées et les travaux visant à créer des moyens permettant de lutter contre des systèmes d’attaque similaires se poursuivent. À l’heure actuelle, il n’existe aucun moyen efficace de les contrer », a-t-il déclaré.

