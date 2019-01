Joyeux 2019 décidément : le contre-amiral Lou menace de couler les porte-avions US en mer de Chine

Quelques jours après que le président chinois Xi Jinping ait juré de défendre « résolument » les intérêts de la sécurité chinoise – une référence voilée au maintien de sa domination sur la mer de Chine méridionale – News.au a publié les détails d’un discours prononcé il y a deux semaines par l’un des principaux commandants militaires chinois où il a présenté une stratégie visant à rebuter la marine américaine si elle adoptait une attitude encore plus interventionniste dans la ligne des neuf tirets.

Le contre-amiral Lou Yuan a déclaré à une audience à Shenzhen que le conflit latent sur les mers est et sud de la Chine pourrait être résolu de manière décisive par le naufrage de deux porte-avions américains.

La Central News Agency de Taïwan a indiqué que l’amiral Lou avait prononcé un long discours sur l’état des relations sino-américaines. Il avait déclaré que le créneau commercial « n’était en aucun cas une simple friction sur les plans économique et commercial », mais un « enjeu stratégique primordial ». Et que si la Chine veut que les États-Unis reculent, elle doit être disposée à attaquer les navires américains lorsqu’ils pénètrent sur le territoire chinois.

Lors de son discours du 20 décembre devant le sommet de la liste des industries militaires 2018, Lou a déclaré que les missiles balistiques et de croisière antinavires de la Chine étaient capables de frapper les transporteurs américains, même lorsqu’ils se trouvaient au milieu d’une « bulle » d’escortes défensives.

« Ce que les États-Unis craignent le plus, c’est de faire des victimes », a déclaré l’amiral Lou.

Il a déclaré que la perte d’un super transporteur coûterait aux États-Unis la vie de 5000 hommes et femmes des services. Noyer deux personnes doublerait ce nombre.

« Nous verrons à quel point l’Amérique est effrayée. »

Lou a également expliqué ce qu’il a décrit comme les cinq vulnérabilités des États-Unis, et a insisté sur le fait que la Chine ne devrait pas hésiter à riposter contre aucune d’entre elles si une flotte américaine n’osait même pas s’arrêter à Taiwan.

Dans son discours, il a déclaré qu’il y avait «cinq pierres angulaires des États-Unis» ouvertes à l’exploitation: leur armée, leur argent, leur talent, leur système de vote – et leur peur des adversaires.

L’amiral Lou, qui occupe un poste militaire universitaire – pas un rôle de service – a déclaré que la Chine devrait « utiliser sa force pour attaquer les manquements de l’ennemi. Attaquer partout où l’ennemi craint d’être touché. Partout où l’ennemi est faible… »

« Si la flotte navale américaine ose s’arrêter à Taiwan, il est temps que l’armée de libération du peuple déploie des troupes pour promouvoir l’unité nationale sur (envahir) l’île », a déclaré l’amiral Lou.

Si Taiwan devenait de plus en plus agitée, la Chine pourrait organiser une prise de contrôle militaire de l’île en 100 heures, a déclaré Lou. Cette éventualité est plus probable que beaucoup ne pourraient le croire, a ajouté Lou, ajoutant que 2018 pourrait être une « année de turbulences » pour Taiwan et qu’un conflit militaire était possible.

« La réalisation de l’unité complète de la Chine est une nécessité. La réalisation des 40 dernières années de réforme et d’ouverture nous a donné la capacité et la confiance nécessaires pour protéger notre souveraineté. Ceux qui tentent de semer le trouble dans la mer de Chine méridionale et à Taiwan devrait faire attention à leur avenir. «

« L’APL est capable de s’emparer de Taiwan en 100 heures avec seulement quelques dizaines de blessés », a déclaré le lieutenant général à la retraite Wang Hongguang.

« 2018 est une année agitée pour Taiwan, et un conflit militaire pourrait bientôt avoir lieu à Taiwan. (Mais) Tant que les Etats-Unis n’attaqueront pas les îles et les récifs construits par la Chine dans la mer de Chine méridionale, aucune guerre ne durera. place dans la région. «

Les commandants militaires américains ont depuis longtemps averti que la présence militaire croissante de la Chine dans le Pacifique constituait une menace sérieuse pour la sécurité des États-Unis. La Chine a souligné ces préoccupations en organisant des exercices militaires pour menacer explicitement Taïwan. En effet, un conflit militaire avec la Chine reste l’un des risques de « cygne noir » les plus cités en matière de sécurité mondiale – une possibilité qui n’a été que plus exacerbée par le conflit commercial.