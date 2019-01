Presse israélienne (Haaretz en personne) : Trump a fait un doigt d’honneur aux électeurs Juifs !!!

Pendant deux ans, les conservateurs juifs ont eu une réponse standard pour les membres de leur communauté qui ne comprenaient pas comment quiconque pouvait soutenir le président Donald Trump .

En dépit de ses fautes manifestes, son administration a sans doute été le plus grand partisan d’Israël au cours de ses 70 années d’existence. En nommant une équipe de paix du Moyen-Orient composée de Juifs orthodoxes ardents partisans de l’État juif et du gouvernement dirigé par le Premier ministre Benjamin Netanyahu , rompant avec des décennies de politique traditionnelle, déplaçant l’ambassade américaine à Jérusalem et se retirant de l’accord nucléaire iranien, Trump a réalisé tous les souhaits des républicains juifs et de la plupart des membres de la communauté pro-israélienne – et même d’autres.sauter – Le podcast Haaretz Weekly, Épisode 9Haaretz Weekcast podcast, Épisode 9 Haaretz

En ce sens, les partisans juifs de Trump ressemblent beaucoup à l’écrasante majorité des républicains. Loin d’abandonner leurs principes conservateurs pour son bien politique, l’ancien libéral Trump a en grande partie fait exactement ce que la plupart des GOP souhaitaient sur de nombreuses questions, notamment les nominations à la magistrature, la réforme fiscale et la déréglementation.

C’est pourquoi, peu importe ce qui s’est passé et comme le reste de la consternation du pays se dit grossi par son discours grossier et les nombreux scandales qui ont submergé la Maison Blanche, la popularité de Trump parmi les républicains est restée proche de 90%.

La question qui se pose est la suivante: son soutien des conservateurs juifs peut-il survivre à une politique trahie sur une question clé?

Avec le retrait de Trump de la Syrie, une mesure qui semble isoler Israël et renforcer l’Iran , nous aurons l’occasion de tester la loyauté des conservateurs juifs envers le président.

Les conséquences ultimes d’un geste qui rappelle à ses partisans qu’il y avait toujours beaucoup de points en commun entre l’approche de Trump vis-à-vis de la Syrie et de la Russie et celle du président Barack Obama sont encore hypothétiques. Mais il ne fait aucun doute que ce sera le moment où les militants pro-israéliens qui tiennent tête au personnage de Trump seront triés parmi les vrais croyants endurcis.

La plupart des soutiens juifs en faveur de Trump doivent être considérés non pas comme le produit de la loyauté personnelle qui a alimenté sa base populiste, mais plutôt en raison du changement de direction entre Israël et les deux partis.

Alors que les républicains sont devenus un parti solidaire pro-Israël / pro-Netanyahu en raison de l’influence des conservateurs chrétiens et que les démocrates sont devenus de plus en plus divisés sur l’État juif, le soutien des Juifs au GOP s’est largement effondré sur des bases idéologiques et confessionnelles.

Environ 24% des Juifs ont voté pour Trump en 2016. Une enquête du Comité juif américain réalisée en 2018, après l’annonce du mouvement à Jérusalem et lorsque le changement évident de la politique de pression d’Obama à une approche largement non critique de Trump était déjà apparente, montrait toujours 57% des Juifs américains désapprouvaient sa gestion des relations américano-israéliennes avec seulement 34% d’approuver . Le même sondage a donné un résultat de 71-24% après (dés) approbation de la présidence de Trump.

A partir de l’extrême droite, tant sur le plan politique que religieux, plus les Juifs des États-Unis sont susceptibles de considérer Israël comme la question la plus importante pour eux, la capacité de Trump à plaire à la communauté pro-israélienne explique pourquoi tant d’entre eux croient que sa politique est convaincante. leurs votes pour lui. Cela explique également pourquoi un pourcentage disproportionné de partisans du Trump juif sont orthodoxes .

La plupart des Juifs conservateurs orthodoxes et laïcs modernes appartiennent à la même classe moyenne et aux classes supérieures et aux groupes démographiques instruits qui ont généralement produit de fervents adeptes de la résistance anti-Trump. Mais le soutien de Trump à Israël leur donne une raison irréfutable de voter Républicain.

Comme cela a été largement le cas avec le gouvernement israélien lui – même , les réactions à la décision ont été jusqu’ici atténuées. La déclaration de non-engagement de l’ AIPAC visait à éviter les critiques tout en soulignant les dangers.sauter – AIPAC tweet

Il a également discrètement retweeté deux tweets extrêmement critiques sur la décision – l’un d’une membre du Congrès républicainet l’autre d’un sénateur démocrate .

Mais le silence de groupes comme le Comité juif républicain, le Conseil américano-israélien et Stand With Us, qui s’appuie beaucoup plus sur Trump que le lobby traditionnel, est révélateur.

La méfiance instinctive du président à l’égard de la politique de la politique étrangère l’a conduit à adopter des positions favorables aux électeurs pro-israéliens aimés par le processus de paix, à Jérusalem et en Iran. Mais ces mêmes instincts l’incitent maintenant à rejeter les conseils des conservateurs traditionnels qui siègent dans son gouvernement, tels que l’Ambassadeur sortant des Nations Unies, Nikki Haley, un des grands favoris de la communauté juive.

Tant que le retour de bâton de la Syrie reste théorique, au lieu de créer un danger imminent pour Israël, il sera possible de continuer à affirmer que le soutien de Trump à Israël est incontestable. Mais si Trump s’en tient à ses penchants plus isolationnistes et laisse à l’Iran un champ libre en Syrie, la division entre ses partisans juifs parlera fort du pouvoir de la partisanerie.

Avec des Juifs américains reflétant le même clivage rouge / bleu qui a divisé tous les Américains entre ceux qui font confiance aux critiques de Trump au New York Times et ceux qui écoutent les discours sur Fox News, il y aura toujours une faction infaillible cela va rester avec Trump, peu importe ce qu’il fait sur Israël ou quoi que ce soit d’autre.

Mais plus il ressemble à Obama, et si on pense que le retrait de Trump aggrave le dilemme sécuritaire déjà préoccupant d’Israël dans le nord du pays, le soutien des Juifs à Trump, même parmi les républicains et les juifs orthodoxes, commencera à s’éroder.

Il se peut que rien ne vienne effacer le geste de l’ambassade dans l’esprit des électeurs pro-israéliens. Mais si les démocrates juifs s’en tiennent à leur parti, peu importe ce que son chef fait à l’égard d’Israël, les républicains juifs l’ont maintes fois prouvé – comme ils l’ont fait en 1992, lorsque le président George HW Bush a fini par obtenir 11% du vote juif après confrontation avec Israël sur les garanties de prêt – ils ne voteront pour aucune personne perçue comme ne soutenant pas l’État juif.

Vu sous cet angle, nul ne devrait douter que le pourcentage de soutien juif de Trump – en particulier des membres des classes instruites, dont le dégoût culturel pour le populisme de Trump et sa base de droite pourraient les amener à se retirer du GOP – pourrait chuter précipitamment si sa décision en Syrie est un signe avant-coureur d’autres initiatives stratégiques qui le sépareront d’Israël.

