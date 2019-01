Après avoir chanté les carmina burana (oh fortuna velut LUNA, vous vous rappelez?), nos chinois se sont posés sur la face cachée de la lune. Ils aplatissent alors un peu les amers Caïn; La phrase la plus con du jour alors par un lecteur du Figaro

Prouesse technologique ou pas, ce qui m’inquiète surtout c’est que la Lune est un élément important pour la Terre qui joue un rôle primordial pour toute l’humanité et quand vous voyez l’état de la Chine au niveau environnement et humanité, on peut se poser des questions que leurs intentions soient réellement sincères et que l’astre lunaire ne subisse pas les assauts voraces des chinois !

http://www.lefigaro.fr/sciences/2019/01/03/01008-20190103ARTFIG00008-la-chine-premier-pays-a-se-poser-sur-la-face-cachee-de-la-lune.php