Carnage boursier : Brandon Smith vous explique pourquoi les Rapetou lancent le krach (merci à Hervé) ; on va banquer central !

Monnaie mondiale unique et ordre mondial obligatoire : Brandon Smith et les vraies raisons cachées, totalitaires et mondialistes du prochain krach économique

En échange de l’utilisation du dollar comme monnaie de réserve mondiale par les partenaires commerciaux chinois et autres et de l’achat de la dette du Trésor américain, les élites américaines ont organisé un avantage déficitaire pour la Chine. On pourrait également ajouter à ce troc la main-d’œuvre bon marché et les produits manufacturés à faible coût de la Chine. Alors que la classe ouvrière américaine n’a pas été avantagée, le gouvernement et les grandes corporations en ont certainement profité… Sans le statut de réserve mondiale du dollar et sans la poursuite des investissements étrangers dans la dette américaine, ce qui reste de notre économie se désintégrera.

Je le répète, la guerre commerciale atteint un point de jonction, un point d’escalade extrême au moment même où les banquiers centraux s’apprêtent à tuer l’économie américaine en resserrant les bilans dans un moment de faiblesse économique. Les médias grand public se serviront de l’emballement autour de Meng pour détourner l’attention du public des activités de la banque centrale et l’orienter vers la guerre commerciale. Tout ce que fait Trump, c’est AIDER les banques à cacher leur culpabilité dans ce crash.

Pourquoi les élites bancaires veulent-elles un crash financier aux États-Unis ? Il y a de nombreuses raisons et de nombreux avantages à en tirer. Pour une explication approfondie, je vous recommande mon article « Explications sur la fin du jeu ». En résumé, les globalistes préparent le terrain pour ce qu’ils appellent souvent le « reset de l’économie mondiale ». Il s’agit essentiellement d’une crise majeure qui sera exploitée par les globalistes pour centraliser encore davantage le système, dans une monnaie mondiale unique et une économie mondiale unique, gouvernée par les élites bancaires à travers des institutions comme le FMI et la BRI.

Pour que cela se produise, il faut que l’économie américaine et le dollar américain soient affaiblis. Et avec les conservateurs censés « contrôler » le gouvernement américain et l’économie américaine au moment du krach, devinez qui est censé être blâmé ? Je vais vous donner un indice : pas les banquiers centraux…

La fin de partie économique n’est pas l’effondrement seul. L’effondrement n’est rien de plus qu’un processus qui se termine abruptement lorsque la confiance du public est finalement perdue. La fin de partie est son acceptation – l’acceptation par les masses d’une «nouvelle normalité» dans laquelle la terreur financière et politique devient le fondement de la vie quotidienne. La fin de partie est, d’abord et avant tout, à propos de la psyché de l’humanité et sa mutation en quelque chose de méconnaissable. Ce type de conditionnement omniprésent nécessite une peur incommensurable.

