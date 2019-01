Paul Craig Roberts, ancien proche de Reagan : « Les populations majoritaires blanches restantes aux États-Unis et en Europe sont déjà en train de passer à la citoyenneté de deuxième classe… Les politiciens corrompus, traîtres d’Europe et d’Amérique du Nord qui ont rendu multiculturels les pays occidentaux ont-ils préparé le terrain pour le génocide des Blancs? « 

Les Blancs ont-ils un avenir?

Paul Craig Roberts

La politique de l’identité est maintenant la caractéristique qui définit le libéral / progressiste / gauche et l’idéologie politique du parti démocrate. C’est une idéologie de la haine prêchée contre des personnes à la peau blanche. La politique d’identité est complètement incompatible avec une société multiculturelle.

L’Occident a utilisé la pression économique pour obliger l’Afrique du Sud à confier le gouvernement aux Noirs. La situation est restée plus ou moins stable tant qu’il n’y avait qu’un seul parti politique noir. Cependant, l’apparition d’un deuxième parti politique noir a donné lieu à une lutte pour le pouvoir basée sur une compétition visant à déterminer quel parti détestait le plus les Sud-Africains blancs. Le résultat est: http://www.radiofreesouthafrica.com/warning-graphic-shocking-torture-of-white-african-farmers/

Il sera intéressant de voir si l’Etat émergent sud-africain d’apartheid subira la désapprobation et la sanction économique de l’Occident, suffisantes pour rétablir la sécurité des citoyens blancs d’Afrique du Sud, ou si l’Etat d’apartheid noir sera accepté comme l’état d’apartheid israélien.

Les populations majoritaires blanches restantes aux États-Unis et en Europe sont déjà en train de passer à la citoyenneté de deuxième classe. Seuls les Blancs peuvent être coupables de discours de haine et de crimes motivés par la haine, et seules les minorités peuvent être «offensées». Alors que les Blancs, malgré leur majorité dans les pays occidentaux, ont déjà perdu la liberté de parole et d’autres droits, quelles perspectives ont-ils lorsqu’ils devenir une minorité?

Les politiciens corrompus, traîtres d’Europe et d’Amérique du Nord qui ont rendu multiculturels les pays occidentaux ont-ils préparé le terrain pour le génocide des Blancs?