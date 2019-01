Un lecteur grandiose face au destin et aux nouvelles élites apocalyptiques

Il ne redescendra plus. Il nous a confirmé son programme de terrorisme social sans ambages et sans complexe. Il n’y aura aucun dialogue. Il n’y aura aucune modération. Il n’y aura aucun respect. Le président autiste fait ce qui lui plaît. Les grenades et les flashballs sont prêts à arracher des yeux, des mains et des vies autant que nécessaire afin de faire rentrer les bœufs récalcitrants dans l’étable mondialiste.

Merkel, également en fin de carrière, nous prévient que les nations doivent se préparer à perdre leur souveraineté. On sent l’urgence désormais derrière ces deux personnages apocalyptiques. Le programme doit être appliqué envers et contre tous. Il ne peut y avoir de choix démocratique contre les institutions européennes. Junker-la-tétine se rappelle à notre souvenir, et le pacte de Marrakech nous indique de manière définitive que l’arme du crime sera la noyade. La fameuse lutte finale se profile, et la face illuminée de ce président fou à lier n’inspire plus que la terreur.

« Que certains prennent pour prétexte de parler au nom du peuple : mais lequel, d’où, comment ? Et n’étant en fait que les porte-voix d’une foule haineuse, s’en prennent aux élus, aux forces de l’ordre, aux journalistes, aux juifs, aux étrangers, aux homosexuels, c’est tout simplement la négation de la France. »

L’inversion est complète. Le mensonge est absolu. Seul le Malin procède ainsi, et le soufre envahit les moindres replis de notre cher pays.

Chers compatriotes, l’année qui se profile s’annonce des plus explosives. Le Système avance désormais à visage découvert, et c’est à ce moment qu’il est le plus vulnérable et le plus dangereux. Le programme qu’ils tentent d’appliquer vient de loin et ne reculera devant rien. Ce sont des gens qui, s’ils devaient en dernier recours faire intervenir une armée étrangère sur notre territoire pour mater sèchement dans le sang un peuple qu’ils ne connaissent pas et parvenir à leur fin, n’hésiteraient pas un instant. Leur raisonnement est tout sauf humain. Le pantin maquillé devant son prompteur nous le montre bien. Il serait simplement ridicule si la folie qui l’habite entièrement n’était si évidente à l’écran. Il n’y a plus personne là-dedans.

Un jour, les traîtres seront jugés. Par Dieu, par leurs pairs ou les deux.

Chers concitoyens, je nous souhaite bonne chance et bon courage pour l’année qui vient. Ne lâchons rien.