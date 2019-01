Cochet-collé le toqué total veut nous liquider plus illico pour accueillir à foison le migrant : les médias euphoriques ! Intuition de Nicolas Bonnal précédé par Dostoïevski : les enfers se sont rouverts pour vomir des déments comme ça. Le réchauffement leur sert à justifier notre anéantissement.

Un ancien ministre français veut « limiter nos naissances pour nous permettre de mieux accueillir les migrants »

Par Koba le 03/01/201918h31

Yves Cochet est cofondateur du parti écologiste Les Verts en 1984, il a été ministre de l’Environnement de 2001 à 2002 et député à l’Assemblée nationale de 1997 à 2011.

Faut-il freiner la croissance démographique pour sauver le climat ?

(…) Il nous faut aussi prendre en compte la démographie. Or, c’est un truisme de le dire : pour réduire le nombre d’habitants sur terre, il faut faire moins d’enfants.

Faut-il donc limiter les naissances ?

(…) Je propose de renverser notre politique d’incitation à la natalité, en inversant la logique des allocations familiales. Plus vous avez d’enfants, plus vos allocations diminuent jusqu’à disparaître à partir de la troisième naissance!

Est-ce à la France de faire le plus d’efforts ?

Lorsque l’on assume d’être “néomalthusien”, on est vite accusé de racisme ou d’élitisme. Je précise donc que je ne vise pas les pays les plus pauvres, qui font plus d’enfants que les autres. Au contraire. Les pays riches sont les premiers à devoir décroître démographiquement. Ce sont eux qui ont le mode de vie le plus polluant.

Par ailleurs, limiter nos naissances nous permettrait de mieux accueillir les migrants qui frappent à nos portes.

Entretien paru dans L’Obs (3/01/2019)