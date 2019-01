Guy Millière se défoule sur le macaron. Dis, Guy, c’est pas un peu facile quoi ?

Guy Millière : « Il a invoqué la “dignité”. De la part de quelqu’un qui a abaissé la présidence au niveau de la Gay Pride et des bars à glory holes du Marais, ce serait cocasse si ce n’était répugnant. De la part de quelqu’un qui a dit : “Benalla n’est pas mon amant” et “qu’ils viennent me chercher”, c’est abominablement grotesque. »

Il a dit avoir porté la “voix de la France pour la paix” : c’est sans doute, dans son esprit retors et frelaté, ce qu’il a fait en insultant le Président des Etats-Unis le 11 novembre dernier, en classant les Etats-Unis parmi les ennemis possibles d’une hypothétique armée européenne, et en soutenant Mahmoud Abbas et l’Iran des mollahs tout en accusant l’armée israélienne de tirer sur des manifestants “innocents” à Gaza. C’est aussi ce qu’il a fait en traitant Orban et Salvini de lépreux. Quel être sordide !

Il a, pour la forme, évoqué le terrorisme islamique, sans un seul mot pour les victimes de celui-ci, et sans dire ce qu’il entendait faire pour régler le problème lourd posé par la présence de djihadistes en liberté en France, ce qui signifie qu’il ne fera rien. La seule fois où il a parlé d’antisémitisme, c’était pour incriminer les “foules haineuses”, sous le prétexte que des crapules antisémites façon Alain Soral ou Hervé Ryssen avaient revêtu un gilet jaune et crié ici ou là des insanités, mais il n’a pas dit un mot sur l’antisémitisme islamique qui est l’antisémitisme qui agresse et tue des Juifs en France. Quand il s’agit d’islam, Macron n’attend pas qu’on rampe devant lui, c’est lui qui rampe par terre en position de tapis de prière.

Macron a, enfin, invoqué l’espoir, et l’a entièrement placé dans la construction européenne, et il a évoqué une “écologie industrielle” et des “solidarités nouvelles”. Cela promet ! Taxes et réglementations, toujours…