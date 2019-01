La révolte leur donne du génie : un lecteur sur la pathologie totalitaire (Manu militari) en marche.

Un lecteur éclairé et leur pathologie en marche



Le NOM (New World Order) dans son expression fasciste c’est ça, les arrestations politiques arbitraires de tout citoyen sous prétexte de lois, alors que ces citoyens ne présentent aucun danger pour la collectivité.

Jamais les GJ n’auront autre chose que des miettes, l’UE état supra-national échelon du NOM pour la gouvernance mondiale dictatoriale de la haute finance ne leur accordera jamais une once de pouvoir. L’état profond a un agenda à respecter et jamais ils ne laisseront une telle contestation aboutir à une forme quelconque de souveraineté. Même si les peuples obtenaient le RIC, les chiffres centralisés au ministère de l’intérieur seraient faussés, les votes détournés (comme sous Pasqua) et les procédures viciées pour le rendre impossible à l’échelon national. Ils sont entrain de faire avorter le Brexit alors croyez-vous que les français auront plus de chance ?

La répression va devenir croissante jusqu’au couvre-feu si nécessaire et dès lors toute forme de rassemblement interdite, tout citoyen déambulant sur la voie publique sera déclaré suspect et sera susceptible d’être arrêté puis emprisonné : la république des fonctionnaires, en l’occurrence les juges au service des banquiers.

Le « chaos organisé » en crescendo, Macron va se retrouver pris en tenailles entre la volonté du peuple français et l’état profond américain utilisant des mercenaires de l’OTAN et des « terroristes » proxis pour réaliser des vagues d’attentats en Europe afin de ramener les peuples en quête de souveraineté et de liberté dans leur enclos d’esclaves.

Lorsque le chaos aura atteint son paroxysme en Europe, les commissaires politiques de l’ état supranational nazi UE (URSS diriez-vous) feront appel aux forces de l’OTAN pour remplacer la police et les CRS. Des mercenaires baltes auront alors beaucoup moins de scrupule pour massacrer tout citoyen français vindicatif. Le NOM sera alors achevé en France.

N’oubliez pas l’agenda : une gouvernance mondiale tripartite (Zone chinoise, russe, américaine englobant l’UE et les 5 soeurs) de nature fasciste. Le pouvoir uniquement à une ploutocratie de banquiers servis par des hauts fonctionnaires commissaires politiques (gauleiters régionaux) et des juges, comme en URSS ou en Allemagne nazie. Les nazis auront enfin réussi là ou Hitler avait échoué. Les neo-conservateurs sont leurs descendants, Hitler n’avait-il pas parlé de NOM et le Bolchévisme issu du même Golem, la banque ?!