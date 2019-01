Nazisme sociétal et rééducation sociale. La loi de genre espagnole oblige tout homme marié à subir un suivi psychiatrique : « une loi qui étend la présomption de culpabilité aux hommes de manière absolument incontrôlée. »

La loi andalouse sur le genre que Vox demande à abroger est devenue un élément fondamental de la négociation du futur gouvernement andalou. Le parti dirigé par Santiago Abascal a averti qu’il ne signerait pas l’accord gouvernemental avec PP and C, tant que cette règle, telle qu’elle est rédigée pour le moment, continue de bénéficier d’un soutien politique, d’une mise en œuvre intégrale et d’une allocation budgétaire.

La norme andalouse, bien qu’elle assure qu’elle est limitée à la défense de la femme, doit être réglementée jusqu’à des traitements psychologiques pour les hommes sans le minimum de contrôle judiciaire, ni fiscal, ni de police. Même sans être venu déposer une plainte: le moindre rapport d’un responsable des services sociaux municipaux ouvre la porte à la mise en œuvre intégrale d’ une loi qui étend la présomption de culpabilité aux hommes de manière absolument incontrôlée.

La loi sur le genre autonome a été approuvée pratiquement dans les minutes de rabais de l’ordre de Susana Díaz . Son approbation a eu lieu le 30 juillet 2018 . Et il comprend, par exemple, le règlement « d’un nouvel article 10 bis », libellé comme suit: « Article 10 bis. Programmes destinés aux hommes pour l’élimination de la violence sexiste « .

Cette section ouvre la porte à toute une série d’actions contre des hommes sans la moindre intervention ni contrôle judiciaire: « 1. L’Administration de la Junta de Andalucía promouvra des programmes et des actions de prévention de toutes les formes de violence et des inégalités entre les hommes et les femmes, visant particulièrement les hommes , en tant que forme de prévention « , indique la loi.

Il est ensuite précisé que ces « programmes peuvent inclure des mesures visant à réduire le risque de violence sexiste par le biais de la rééducation sociale, notamment des traitements psychologiques, des mécanismes de réadaptation, la resocialisation, la réhabilitation et d’autres procédures techniques utiles ».

C’est-à-dire que, sans la médiation d’un juge, la Commission donne le pouvoir d’appliquer des traitements psychologiques à quiconque estime « préventivement » qu’un macho potentiel peut se cacher, ce qui ne sera pas étrange non plus, car la même loi affirme dans un autre: ses arguments selon lesquels la violence machiste est de « nature structurelle » chez l’homme. Ou, ce qui est la même chose, que chaque homme cache un agresseur à l’intérieur.

Tout ce catalogue de mesures figure dans la loi andalouse sur le genre. Et le point 84 de l’accord de gouvernabilité pour l’Andalousie entre PP et Ciudadanos inclut l’impulsion à cette norme. Il y est précisé que « nous allons promouvoir un grand accord contre la violence de genre en Andalousie qui développera dans notre communauté les progrès réalisés avec l’approbation du Pacte d’Etat contre la violence de genre ».

Le texte ajoute que l’accord « met en œuvre, avec un budget suffisant, chacune des mesures prévues par la loi 7/2018 du 30 juillet, qui modifie la loi 13/2007 du 26 novembre, des mesures de prévention et de protection intégrale contre la violence de genre, afin de mettre fin à ce fléau social « .

La loi 7/2018 est celle qui exprime les traitements psychologiques pour hommes sans condamnation, ni médiation judiciaire, ni dénonciation. Tout simplement parce qu’un fonctionnaire de la Junta de Andalucía décide. Cette norme en question comprend également tout un programme de « rééducation sociale » visant à « réduire le risque de violence de genre », comme le stipule expressément la loi.

https://okdiario.com/espana/andalucia/2019/01/04/ley-genero-andaluza-ordena-tratamiento-psicologico-hombres-no-denunciados-maltrato-3538712