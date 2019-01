« Notre combat pour défendre le ciel bleu, l’eau limpide et la terre propre »… Un beau discours sans insulte et sans menace : les vœux de nouvel an du président chinois qui nous change des eunuques énarques.

Le président chinois Xi Jinping a prononcé un discours du Nouvel An lundi soir à la veille de l’année 2019.

Camarades, chers amis, Mesdames, Messieurs,

Bonjour ! Le temps ne s’arrête pas, les saisons filent comme la rivière. L’an 2019 est sur le point d’arriver. J’ai le plaisir de vous présenter, depuis Beijing, les meilleurs vœux pour le Nouvel An !

L’année 2018 a été pour nous une année bien remplie. Nous avons avancé d’un pas sûr et déterminé. Ayant vaincu les périls en tout genre et relevé toutes sortes de défis, nous avons pu promouvoir une croissance de qualité, accélérer la transition vers de nouveaux moteurs de développement, et maintenir le fonctionnement de l’économie à un rythme convenable. Notre combat pour défendre le ciel bleu, l’eau limpide et la terre propre a abouti à des résultats satisfaisants. Nos différentes œuvres pour améliorer le bien-être du peuple ont progressé rapidement, permettant de rehausser sans cesse le niveau de vie de nos populations. Les grandes stratégies nationales ont été appliquées de manière sûre, je cite la stratégie du développement coordonné Beijing-Tianjin-Hebei, le programme du développement de la Ceinture économique le long du Changjiang et le programme de développement de la conurbation de la baie Guangdong-Hongkong-Macao. Lors de mes tournées à l’intérieur du pays, j’ai souvent été frappé par des paysages impressionnants : les terres verdoyantes le long du Changjiang, les rizières à perte de vue dans les champs expérimentaux à Jiansanjiang, le port Qianhai débordant de vitalité. Je me rappelle aussi de la zone Zhangjiang de Shanghai, une zone pleine de dynamisme, et du grand pont Hongkong-Zhuhai-Macao qui connecte les trois métropoles…Ces succès sont attribués à notre peuple multiethnique qui a travaillé en retroussant les manches, à nos travailleurs qui, dans cette nouvelle ère, n’ont pas épargné sueur et énergie.

En 2018, Made In China, la création chinoise et la construction chinoise progressent en commun et continuent à transformer la physionomie du pays. La sonde lunaire Chang’E 4 a été lancée avec succès, le 2e porte-avion a effectué des sorties à titre d’essai, le grand avion amphibie construit par nous-même a réussi son vol inaugural, le système Beidou a fait un grand pas en avant vers la mise en place d’un réseau de navigation planétaire. Je tiens à exprimer mes considérations à tous les scientifiques, ingénieurs, ouvriers et techniciens, à tous les constructeurs et tous ceux qui ont participé à ces projets.

