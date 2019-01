Scandale polluant à l’opéra de Paris. Le commentaire de Frédéric Schiller en 1795 : « Or maintenant c’est le besoin qui règne en maître et qui courbe l’humanité déchue sous son joug tyrannique. L’utilité est la grande idole de l’époque ; elle demande que toutes les forces lui soient asservies et que tous les talents lui rendent hommage. »

http://www.lefigaro.fr/arts-expositions/2018/12/31/03015-20181231ARTFIG00109-les-pneus-de-la-discorde-l-installation-de-claude-leveque-fait-scandale-a-l-opera-de-paris.php

Or la voix de celui-ci (ce siècle) ne paraît nullement s’élever en [89] faveur de l’art ; à tout le moins ne se fait-elle pas entendre en faveur de celui auquel mes recherches vont exclusivement s’appliquer. Le cours des événements a donné à l’esprit du temps une orientation qui menace de l’éloigner toujours plus de l’art idéaliste. Ce dernier a pour devoir de se détacher de la réalité et de se hausser avec une convenable audace au-dessus du besoin ; car l’art est fils de la liberté et il veut que sa règle lui soit prescrite par la nécessité inhérente aux esprits, non par les besoins de la matière. Or maintenant c’est le besoin qui règne en maître et qui courbe l’humanité déchue sous son joug tyrannique. L’utilité est la grande idole de l’époque ; elle demande que toutes les forces lui soient asservies et que tous les talents lui rendent hommage. Sur cette balance grossière le mérite spirituel de l’art est sans poids ; privé de tout encouragement, celui-ci se retire de la kermesse bruyante du siècle. L’esprit d’investigation philosophique lui-même arrache à l’imagination province après province, et les frontières de l’art se rétrécissent à mesure que la science élargit ses limites.

