De retour de l’empire du milieu, La Hyre célèbre la Chine initiatique.

Ascension du Mont Wudang haut lieu taoïste et Fēng Shui, parcours initiatique dans une montagne enneigée mais verte et quasi tropicale ( des palmiers verts et des bambous à plus de 1000m.) pour plus de 4h de marche sur des escaliers raides et glissants avec des falaises et des paysages à couper le souffle le tout rythmé ça et là de temples du tout début XVeme avec leurs gardiens ancestraux, leurs fontaines gelées et leurs polychromies chatoyantes…

La province de Hubeï où nous étions est magnifique a couper le souffle, le printemps enneigé…

le chinois après avoir croisé mon physique peu courant par là-bas est gentil et communicatif, somme toute bruyant mais profond, traditionnel…

Beaucoup d’enfants très mignons et admirablement biens formés (du moins dans les établissement que j’ai visités)…

Ils sont plus d’un milliard et ce n’est même pas le bordel, pas de flics j’en ai vu deux pour la circulation et deux autres avec un uniforme chic à la Star Wars (cote obscur bien sûr) noirs, casques brillants et bâton de Kung-fu en guise de matraque… sûr qu’ils savent s’en servir admirablement comme les enfants de 5-6 ans qui tous les jours d’entraînent dans la cour a faire des arts martiaux en guise de récréation…

