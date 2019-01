Est-ce toi Marguerite ? La chanteuse s’explique. Bercy beaucoup et déchantons encore plus !

Chers fans, chers Facebou-spectateurs,

Tout d’abord, je souhaite remercier tous ceux d’entre vous qui ont liké ma vidéo et m’ont envoyé des messages chaleureux, de remerciements ou d’encouragements : ils me vont droit au coeur ! J’ai été très touchée des nombreux témoignages que j’ai reçus : des personnes en grande difficulté ont pris la peine de me remercier personnellement pour leur avoir mis du « jaune au coeur », comme a dit l’un d’entre eux. Quelle joie pour moi que ce buzz totalement imprévu ait trouvé un tel écho parmi vous !

Malheureusement, certaines personnes ont vu dans mes propos de l’antisémitisme et m’ont assimilée à un obscur groupe sectaire que je ne connaissais même pas ! L’antisémitisme est un sentiment de haine qui m’est parfaitement étranger.

Il faut regarder ce clip avec l’humour et le décalage qui sont présents dans toutes mes chansons – je vous invite à les découvrir dans mon album Les Circonstances.

Je fais une dédicace à BHL et Cohn-Bendit car BHL a discrédité le mouvement des Gilets Jaunes dès l’origine, et Daniel Cohn-Bendit s’est offusqué de la « violence » de Gilets Jaunes, lui le révolutionnaire, symbole de Mai 68, comme l’est aussi la chanson originale de Michel Fugain ! C’est à lui que je pensais quand j’ai dit « les gentils ont peur des pavés maintenant des méchants ».

Quand à « L’ENA, Rothschild, Bercy », c’est une métaphore pour désigner Emmanuel Macron, puisque c’est son parcours.

Alors Paix et Amour à vous tous et vivent les Gilets Jaunes !!!