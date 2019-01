Jacques Ellul et la menace constante du carrousel médiatique

Jacques Ellul et la menace médiatique

« Pris dans un flux d’informations instantanées, surabondantes, omniprésentes et kaléidoscopiques, l’individu se sent au milieu d’un carrousel qui tourne autour de lui et n’y découvre aucun point fixe, aucune continuité : c’est le premier effet de l’information sur lui. Même pour les évènements majeurs, il a une peine inouïe à se former une vision juste au travers et au moyen des mille petites touches, variables de couleur, d’intensité, de dimensions, que lui apporte le journal. Dès le lendemain surgit un nouveau paquet d’informations qui exigent une nouvelle mise au point qu’il n’aura pas le temps de faire. Comme de plus, l’information est presque toujours de l’ordre de l’accident, de la catastrophe ou de la guerre, il a l’impression de vivre dans un monde incohérent où tout n’est que menace.

Jacques Ellul, Le système technicien, Le Cherche-midi, 2004

