Jill Abramson (femme, juive, libérale, ex-directrice du NYT) pourfend la scandaleuse couverture médiatique anti-Trump en Amérique. Bravo, Jill, viens nous rendre visite en France, pays médiatique honteusement pro-Macron (les hommes de pro-Macron)…

Une ancienne rédactrice en chef du New York Times a déclaré que les pages d’actualités du journal, à l’origine de la couverture directe de ses actualités, sont devenues «incontestablement anti-Trump».

Jill Abramson, journaliste chevronnée qui a dirigé le journal de 2011 à 2014, a déclaré que le Times disposait d’un incitatif financier pour critiquer le président et que le déséquilibre contribuait à éroder sa crédibilité.

Dans un livre à paraître prochainement, «Merchants of Truth», qui jette un regard sceptique sur le secteur de l’information, Abramson défend le Times d’une manière ou d’une autre, mais offre quelques mots durs à son successeur, Dean Baquet. Et Abramson, qui était la seule femme rédactrice en chef du journal jusqu’à son licenciement, a invoqué le slam de Steve Bannon selon lequel, à l’époque de Trump, les principaux médias étaient devenus le « parti de l’opposition ».

« Bien que Baquet ait déclaré publiquement qu’il ne souhaitait pas que le Times soit le parti de l’opposition, ses pages de nouvelles étaient incontestablement anti-Trump », écrit Abramson, ajoutant qu’elle pensait qu’il en était de même pour le Washington Post. « Certains titres contenaient l’opinion brute, ainsi que certaines des histoires qui ont été étiquetés comme une analyse de nouvelles. »

De plus, dit-elle, citant le légendaire éditeur du XXe siècle Adolph Ochs, «plus on croyait que le Times était anti-Trump, plus on se méfiait de son parti pris. La promesse d’Ochs de couvrir l’actualité sans crainte ni faveur semblait être une promesse impossible dans un environnement aussi polarisé. «

Abramson décrit une scission générationnelle au Times, avec des employés plus jeunes, dont beaucoup occupaient des emplois dans le numérique, favorisant un assaut sans retenue contre la présidence. «Le personnel le plus« réveillé »pensait que les temps pressants appelaient des mesures urgentes; les dangers de la présidence de Trump ont évité les anciennes normes », écrit-elle.

Trump affirme garder les « échecs » du Times dans les affaires – une exagération évidente -, mais l’ancien rédacteur en chef reconnaît un « choc » pour Trump, qui a vu les abonnements numériques augmenter de 600 000 à plus de 2 millions au cours de ses six premiers mois de mandat.

Ancienne rédactrice en chef du New York Times, Jill Abramson.

«Compte tenu de son auditoire majoritairement libéral, le Times avait accumulé une récompense financière implicite dans de nombreuses histoires de Trump, presque toutes négatives: elles ont généré un trafic important et, malgré le tassement des annulations après l’élection, ont gonflé les ordres de souscription à des niveaux personne ne prévoyait. «

Le Times a longtemps fait face à des accusations de partialité libérale, avant même que Trump ne se mêle de politique et en devienne le critique le plus dur. Mais les mots d’Abramson ont un poids particulier car elle est également une ancienne chef de bureau au Times Washington et correspondante du Wall Street Journal spécialisée dans les reportages d’investigation.